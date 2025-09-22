Άρειος Πάγος: Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο αίτημα εκταφής για τα Τέμπη

Το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) ο Άρειος Πάγος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το αίτημα εκταφής που έχουν καταθέσει συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρέμβει στο ζήτημα.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στη λήψη αποφάσεων των δικαστικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου τους, ούτε να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη δικαστική τους κρίση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει εντολή για την πραγματοποίηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών από τους δικαστικούς λειτουργούς, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση.

Τονίζεται ακόμη ότι η ανεξαρτησία του δικαστή, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ισχύει και έναντι των άλλων εξουσιών – εκτελεστικής και νομοθετικής – απέναντι στις οποίες υπάρχει ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε παρέμβασης.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου