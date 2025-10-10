Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της συμφωνίας

Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου των αποφάσεων υπ’ αριθμό 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου. Οι αποφάσεις αφορούν τη μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή του έργου στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα, την εταιρεία Euroasia Interconnector.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον Κύπριο ομόλογό του, Γιώργο Παπαναστασίου, στην Αθήνα. Σύμφωνα με πηγές των δύο υπουργείων, η συνάντηση έγινε «σε άριστο κλίμα» και συμφωνήθηκε η επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το έργο της διασύνδεσης.

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, προγραμματίζονται νέες διαβουλεύσεις για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συνεχιστεί η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου και να διασφαλιστεί η επιτυχημένη ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού ενεργειακού έργου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών και τη σταθερή τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας και στις δύο χώρες.