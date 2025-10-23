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Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:30 - 23 Οκτ 2025

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG

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H γεωγραφική θέση της χώρας μας, οι υποδομές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και οι διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες διαμορφώνουν ένα τοπίο στο οποίο η χώρα μας έχει κεντρικό ενεργειακό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δύο εβδομάδες θα έρθει στην Ελλάδα ο υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ μαζί με άλλους 20 υπουργούς από την Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη. Οι εξελίξεις που διαμορφώνονται οδηγούν τη χώρα μας να είναι η είσοδος από την οποία το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο θα φτάνει σε Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ουγγαρία και αλλού.

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στο Renewable & Storage Forum. "Το 2019, πρόσθεσε, στη χώρα έρχονταν 6 με 7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου για κατανάλωση. Τώρα έρχονται 17 δισ. κυβικά μέτρα, από τα οποία τα 11, προερχόμενα κυρίως από το αμερικανικό LNG, επανεξάγονται σε γειτονικές χώρες. Έτσι η χώρα μας αποκτά ολοένα και περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο".

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη:

  • Για τους υδρογονάνθρακες: Δεν μπορούμε να μην εξερευνήσουμε αυτό που έχουν εξερευνήσει όλες οι χώρες γύρω μας, είτε είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε είναι στο Ιόνιο. Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στην πατρίδα μας και θα αλλάξει σε πολλά πράγματα στο επίπεδο της ζωής μας, στον βαθμό που υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Κατά τις πληροφορίες επίκειται η υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την ανακήρυξη αναδόχου στις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης που προκηρύχθηκαν πρόσφατα.
  • Για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις: Η αποσύνδεση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι από τα λίγα σημεία που συμφωνούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ.
  • Για τις τιμές: Η Επιτροπή όπως είπε ο υπουργός έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις έως το τέλος του χρόνου. Η ενεργειακή ανεξαρτησία και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι έννοιες ασύνδετες, αλλά αλληλένδετες Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα, χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας, δεν μπορεί να υπάρξει.

Αναφερόμενος σε αιτήματα της αγοράς και εκκρεμότητες που τέθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές θα αφορά τα νέα έργα και όσα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αδειοδότησης και δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. "Αν ένα έργο έχει ΑΕΠΟ, είναι ασφαλές", είπε. Το χωροταξικό θα προβλέπει, επίσης, σαφείς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και θα δίνει κατεύθυνση προς τα αιολικά. Σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας, είπε ότι στόχος είναι η επίσπευση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση των έργων.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, τέλος, ότι στον τομέα των ΑΠΕ έγινε μία ανάπτυξη, χωρίς κανόνες και στρατηγική. "Είναι δύσκολο να βάλεις τώρα τους κανόνες, αλλά εάν δεν τους βάλουμε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Οδηγούμαστε σε ωρίμανση σε επίπεδο αγοράς, αλλά και σε επίπεδο θεσμικής κάλυψής της", κατέληξε.

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