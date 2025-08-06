ΥΠΑΑΤ: Συγκρότηση Task Force για τη βιολογική παραγωγή – Πρόεδρος ο Σπύρος Πρωτοψάλτης
15:14 - 06 Αυγ 2025

ΥΠΑΑΤ: Συγκρότηση Task Force για τη βιολογική παραγωγή – Πρόεδρος ο Σπύρος Πρωτοψάλτης

Reporter.gr Newsroom
Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού (Task Force) για τη βιολογική παραγωγή, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η Task Force αποτελεί επιτελικό όργανο στρατηγικής σημασίας, με βασική αποστολή τον συντονισμό, την εποπτεία και την επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.

Η σύσταση της Ομάδας εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, που αφορά τη βιολογική παραγωγή και τη σχετική επισήμανση των βιολογικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει:

  • την αξιοπιστία των ενδείξεων βιολογικότητας προς τους καταναλωτές,
  • τη δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων στους συνεπείς παραγωγούς,
  • την ενδυνάμωση του μηχανισμού έγκρισης και εποπτείας των φορέων πιστοποίησης και
  • την αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης, παρατυπιών και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο του Υπουργείου για την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής και την επίτευξη του εθνικού στόχου: το 25% της γεωργικής γης να καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους έως το 2030.

Η Ομάδα Συντονισμού αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, καθώς και από εξειδικευμένο επιστήμονα της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας. Το έργο της Task Force αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δίνει σαφές μήνυμα: ενισχύουμε τους θεσμούς εποπτείας, στηρίζουμε τους αξιόπιστους παραγωγούς και προστατεύουμε τον καταναλωτή. Με διαφάνεια και αποφασιστικότητα, διαμορφώνουμε ένα νέο περιβάλλον για τη βιολογική παραγωγή, στηριγμένο στην αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 16:05
