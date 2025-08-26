ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδοτήσεις €15 εκατ. με ψεύτικες μισθώσεις αγροτεμαχίων στο όνομα των... ΕΛΤΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο ύποπτες αγροτικές επιδοτήσεις που φαίνεται να δόθηκαν με βάση πλαστές δηλώσεις μίσθωσης βοσκοτόπων, στους οποίους αναφέρονται ψευδώς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ως ιδιοκτήτες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από εσωτερικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το 2022, εκατοντάδες αγρότες είχαν υποβάλει αιτήσεις επιδότησης δηλώνοντας ψευδώς πως μίσθωναν αγροτεμάχια από τα ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το ΑΦΜ του Οργανισμού. Μόνο για το έτος 2019, 456 αγρότες φέρονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις μέσω αυτής της μεθόδου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, τα ΕΛΤΑ εμφανίζονται στις αιτήσεις να διαθέτουν στην ιδιοκτησία τους περισσότερα από 4.500 αγροτεμάχια, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ζημία για τα ευρωπαϊκά ταμεία εκτιμάται πως ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενώ οι δύο Ευρωπαίες εισαγγελείς έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις εμπλοκής 280 Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.