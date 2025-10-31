Τσιάρας στον Άρειο Πάγο: Παρέδωσε φάκελο στον Εισαγγελέα για παραβάσεις βιοασφάλειας στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, επισκέφθηκε σήμερα 31/10 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στον οποίο παρέδωσε φάκελο με στοιχεία σχετικά με πιθανή πλημμελή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κατά την ενημέρωση, τονίστηκε ότι ορισμένες πρακτικές δυσχεραίνουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και ενδέχεται να υπονομεύουν την προσπάθεια περιορισμού της νόσου. Η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες βιοασφάλειας θεωρείται κρίσιμη για την προστασία της υγείας των ζώων, την ασφάλεια της αγροτικής παραγωγής και την εθνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται καταγραφές παραβατικών πρακτικών, όπως:

Μη δήλωση νεκρών ζώων για υγειονομική ταφή. Παράνομες μετακινήσεις κοπαδιών. Παράνομη διακίνηση και χρήση μη εγκεκριμένου εμβολίου. Δηλώσεις πολιτικών ή αγροτοσυνεταιριστικών στελεχών που εμμέσως προτρέπουν σε μη τήρηση των μέτρων.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν υπάρχει στην ΕΕ εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τα κυκλοφορούντα σκευάσματα προέρχονται από τρίτες χώρες, περιέχουν ζωντανό ιό και μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων, οδηγώντας σε θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών βάσει του Κανονισμού 687/2020 της ΕΕ.

Παράλληλα, ο Κανονισμός 361 περιορίζει την κυκλοφορία προϊόντων από ζώνες εμβολιασμού, επηρεάζοντας τις εξαγωγές και προϊόντα-σύμβολα της χώρας, όπως η φέτα.

«Η σύγχυση που προκαλείται από ανεύθυνες δηλώσεις και παραβατικές πρακτικές πλήττει όχι μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά έναν ολόκληρο κλάδο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα», ανέφερε ο υπουργός, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας για την διασφάλιση της βιοασφάλειας και της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων στην κτηνοτροφία.