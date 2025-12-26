Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμες συσκέψεις για την πορεία των κινητοποιήσεων

Τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα κατά μήκος των εθνικών οδών, ενώ οι παραγωγοί ετοιμάζονται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους.

Όπως τονίζουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση σχετικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους ίδιους, βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

«Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά», επισημαίνουν, καθώς στις περισσότερες εθνικές οδούς παραμένουν ανοιχτές μία ή δύο λωρίδες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Τα επόμενα βήματα

Παρά τη συνεχή παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτινές ημέρες στα μπλόκα, στήνοντας πρόχειρα χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν επί τόπου, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (27/12), στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως αναφέρουν, η σύσκεψη αυτή αποτελεί προάγγελο της πανελλαδικής συνάντησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή, όπου θα αποφασιστεί εάν και με ποιον τρόπο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που βρίσκονται προ των πυλών είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο να ανοίξουν τα διόδια ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο αποκλεισμού παρακαμπτήριων δρόμων τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως επισημαίνουν, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης.

Πάντως, έως και την Κυριακή δεν αναμένεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας. Όπως διευκρινίζεται, θα παραμείνουν ανοιχτές ορισμένες λωρίδες, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία, γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες.

Ήπια ομαλοποίηση κυκλοφορίας

Στο μπλόκο της Νίκαιας, η διέλευση οχημάτων δεν επιτρέπεται γενικά, με εξαίρεση ορισμένα Ι.Χ. που πέρασαν παραμονή και προπαραμονή Χριστουγέννων. Παράλληλα, μετά από συνεννόηση με την Τροχαία, άνοιξε προσωρινά η γέφυρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

Η παρέμβαση αυτή συνέβαλε στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και στη μείωση της συμφόρησης στον κόμβο του Πλατυκάμπου. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η γέφυρα έκλεισε εκ νέου για περίπου τρεις ώρες λόγω τοποθέτησης τσιμεντένιων στηθαίων, εξέλιξη που οι αγρότες χαρακτήρισαν ακατανόητη.

Η Νίκαια θεωρείται σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κόσμο, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο πανελλαδικά και συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.

Από κυβερνητικής πλευράς έχει αναφερθεί ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, τέσσερα εξετάζονται, ενώ επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν ότι απαιτούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικός διάλογος.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά. Η κίνηση τις ημέρες των γιορτών ήταν περιορισμένη, καθώς οι περισσότεροι εκδρομείς είχαν ήδη αναχωρήσει νωρίτερα, ενώ και η επιστροφή αναμένεται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα Μάλγαρα ακόμη και σήμερα το απόγευμα. Οι αγρότες δηλώνουν ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αύριο, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων παραμένει ανοιχτό. Αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά πιο δυναμικών δράσεων, οι ίδιοι οι αγρότες τονίζουν πως όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, έως ότου λάβουν συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7ygeaqjtux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}