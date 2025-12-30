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Ενοχλημένοι από τις δηλώσεις Μητσοτάκη οι αγρότες - Δεν αποκλείουν τρακτέρ στην Αθήνα!
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:33 - 30 Δεκ 2025

Ενοχλημένοι από τις δηλώσεις Μητσοτάκη οι αγρότες - Δεν αποκλείουν τρακτέρ στην Αθήνα!

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και μέλος της επιτροπής μπλόκου Αγγελοκάστρου, κ. Σπύρος Κοτοπούλης, έκανε την Τρίτη λόγο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και δεν απέκλεισε ακόμα και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

«Θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί ούτως ώστε η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Χθες στη συνέλευση που κάναμε αποφασίσαμε για νέα κλιμάκωση, έκλεισε η Ιόνια Οδός και να ανοίξουμε την Τετάρτη το πρωί να διευκολυνθούν οι εκδρομείς και βέβαια θα κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο», είπε στα Παραπολιτικά.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Πρωθυπουργού περί τραμπουκισμών αγροτών είπε: «Τέτοια λένε και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις αυτές, κανένας δεν τραμπουκίζει κανέναν. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα πάνω στον αγώνα όλων των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και ένα μήνα να κάνει «αποσυμπίεση» γιατί πραγματικά η κυβέρνηση πιέζεται αφάνταστα αυτό το χρονικό διάστημα, να δώσει χείρα βοηθείας απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο και από πλευράς συναδέλφων όταν ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματα να πάνε σε ένα διάλογο συμπάθειας».

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να κατέβουν στην Αθήνα απάντησε ως εξής: «Έχουν πέσει και αυτές οι προτάσεις στο τραπέζι αλλά θα αποφασίσουμε όλα τα μπλόκα μαζί για το πως θα δράσουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, έχουμε το δίκιο και για αυτό πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε. Θα πιέσουμε την κυβέρνηση τόσο όσο χρειαστεί ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση».

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