Σε φάση κλιμάκωσης οι αγροτικές κινητοποιήσεις - Αναμένεται 48ωρο έντασης

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας εισέρχονται σε φάση κλιμάκωσης, με τους αγρότες να παραμένουν στο σημείο και να προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα.

Επισημαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι δράσεις επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με τους αγρότες, καθολικό «μπλακ άουτ» προγραμματίζεται για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Από τη μεριά της η κυβέρνηση δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, αλλά παράλληλα τονίζει πως «δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», αν οι κινητοποιήσεις δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα σε δρόμους και άλλες υποδομές.

Το απόγευμα, οι αγρότες θα συμμετάσχουν σε νέα συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά την οποία τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα ενημερώσουν για τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα, για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί 48ωρο καθολικό «μπλακάουτ» για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις αγροτικές δράσεις να επεκτείνονται σε επιπλέον κόμβους πέρα από τους μέχρι τώρα γνωστούς.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τη Νίκαια θα κινηθούν προς τα διόδια Μακρυχωρίου, όπου προγραμματίζεται άνοιγμα των μπαρών για δύο ώρες, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.