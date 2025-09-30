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Το wellness έγινε γιορτή για όλους στο ΟΑΚΑ - Χιλιάδες κόσμου στο BeWell Festival με Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:57 - 30 Σεπ 2025

Το wellness έγινε γιορτή για όλους στο ΟΑΚΑ - Χιλιάδες κόσμου στο BeWell Festival με Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Με ενέργεια, ευεξία, έμπνευση και πρωτότυπες προπονήσεις επέστρεψε εφέτος το BeWell Festival, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ.

Η μεγαλύτερη γιορτή wellness & fitness στην Ελλάδα, με Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, απέδειξε ότι έχει κατακτήσει την καρδιά όσων αγαπούν την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη και τον active τρόπο ζωής.

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Κατά τη διάρκεια του διημέρου, που διοργάνωσαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, περισσότεροι από 16.000 συμμετέχοντες πήραν μέρος σε ποικίλες δράσεις και workshops, ανάμεσά τους και πρωτότυπες εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ.

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Ηχομασάζ, silent disco και χορός χωρίς διακρίσεις

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΟΠΑΠ, όσοι αναζητούσαν χαλάρωση είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μια εμπειρία ηχοθεραπείας, κάνοντας ηχομασάζ με θιβετανικά μπολ και ηχογαβάθες. Για την πλήρη αποφόρτισή τους, ο «Τοίχος Εκτόνωσης» περίμενε τις αρνητικές σκέψεις που ήθελαν να αφήσουν πίσω τους.

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Το photobooth «Jump & Pose», με το τραμπολίνο, χάρισε στους επισκέπτες φωτογραφικές λήψεις… στον αέρα, γεμάτες χαμόγελα και κέφι.

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Οι πιο χορευτικοί τύποι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη Silent Disco powered by ΟΠΑΠ. Φορώντας τα ακουστικά τους, χόρευαν ασταμάτητα, ζώντας τον ρυθμό με έναν fun και διαφορετικό τρόπο.

Στις εμπειρίες του ΟΠΑΠ είχαν θέση όλοι. Με πρωτοβουλία του Χρυσού Χορηγού του BeWell festival, πραγματοποιήθηκε μια συμπεριληπτική εμπειρία χορού από την ομάδα "ΕΞΙΣ". Η χοροθεραπεύτρια Άννα Βεκιάρη και η ομάδα της μοιράστηκαν τη χαρά της κίνησης, σε ένα μοναδικό μάθημα σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού, στο οποίο συμμετείχαν άτομα με και χωρίς αναπηρία.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtube.com/shorts/VT3C-IYdsfQ?si=wdqMZIb1bIkACgPT}

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Οι επισκέπτες του BeWell festival είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την ομάδα του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, συμμετέχοντας σε ένα κουίζ για το Responsible Gaming κέρδιζαν αναμνηστικά δώρα.

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