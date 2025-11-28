Το μήνυμα της Allwyn για την επόμενη μέρα του ΟΠΑΠ

Το πλάνο ανάπτυξης για την επόμενη μέρα του ΟΠΑΠ περιέγραψε ο ιδρυτής της Allwyn Karel Komarek στο Capital Markets Update (CMU), που πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/11) με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και αναλυτών, με αιχμή την ενημέρωση του ομίλου για τα νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ.

«Το όραμα της Allwyn είναι σαφές: να γίνει η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας στον χώρο των παιχνιδιών. Αυτό σημαίνει να καθορίζει το ρυθμό σε μια βιομηχανία που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ. Δημιουργούμε κλίμακα, επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία για να βελτιώσουμε την εμπειρία των παικτών και εισερχόμαστε σε νέες αγορές και προϊόντα για να εξασφαλίσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον της επιχείρησης και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας. Το μέλλον αυτής της βιομηχανίας δεν θα κληρονομηθεί -θα οικοδομηθεί. Και η Allwyn σκοπεύει να το οικοδομήσει».

Από την πλευρά του, ο Jan Karas, CEO του OΠΑΠ, τόνισε ότι η συνένωση θα επιτρέψει στους μετόχους του Οργανισμού να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη της Allwyn, καθώς δημιουργείται ένα σχήμα με πρόβλεψη για παραγωγή EBITDA άνω του 1,9 δισ. ευρώ.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι Ρόμπερτ Χβάταλ, CEO Allwyn, Κένεθ Μόρτον, CFO Allwyn, Καταρίνα Κολμάγιερ, μέλος ΔΣ Allwyn & ΟΠΑΠ, Γιάν Κάρας, CEO ΟΠΑΠ και Πάβελ Μούχα, CFO ΟΠΑΠ. Ο Κάρελ Κομάρεκ, ιδρυτής της Allwyn και βασικός μέτοχος μέσω της KKCG μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας και των φιλοδοξιών για τον νέο, παγκόσμιο παίκτη που δημιουργείται.

Με βάση τη διοίκηση της Allwyn, στόχος είναι η δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παγκοσμίως φορέα λοταριών και παιγνίων, καθώς και της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών, με ισχυρή θέση για αξιοποίηση των βασικών τάσεων του κλάδου.

Επίσης επιδιώκεται διψήφια μέση ετήσια άνοδο των EBITDA για την περίοδο 2024-2026, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον OΠΑΠ σε αυτόνομη βάση, αλλά επιδιώκεται και διψήφια ενίσχυση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή και των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή κατά το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Αναφορικά με τη συνένωση, αναφέρθηκε επίσης πως αυτή δημιουργεί ένα πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους. Η συνενωμένη εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα ύψους 0,80 ανά μετοχή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ως υπολοίπου μερίσματος για το οικονομικό έτος 2025, ενώ μεσοπρόθεσμα στόχος είναι να διατηρηθεί μια βιώσιμη πολιτική μερισμάτων με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση 2026 και στο εξής σε ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική μερισμάτων του OΠΑΠ, με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip option) που θα ισχύει για όλες τις πληρωμές μερισμάτων. Σημειώθηκε πως η συνενωμένη εταιρεία θα έχει μερισματική απόδοση υψηλότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών και τον μέσο όρο εισηγμένων στο ΧΑ. Σε ερώτηση αναλυτή για το φόρο επί των μερισμάτων που σήμερα είναι στο 5% για την Ελλάδα, οι επικεφαλής του Ομίλου ξεκαθάρισαν, πως θα παραμείνει έτσι για τους Έλληνες επενδυτές, καθώς θα ληφθούν συγκεκριμένες μέριμνες, παρότι η φορολογική έδρα της νέας συνενωμένης εταιρείας θα μεταφερθεί στην Ελβετία.

Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές, η Allwyn υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν καμία ουσιαστική οικονομική επίπτωση. Θα εισπράττουν συγκεκριμένο κουπόνι το οποίο θα υπολογιστεί με βάση την τιμή του OΠΑΠ μία ημέρα πριν την έκδοσή τους και δεν θα δικαιούνται το κανονικό μέρισμα.

Με βάση την τελευταία τιμή της μετοχής, το κουπόνι κινείται περί το 5% ή περί τα 8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 1% της ανταμοιβής των κατόχων των κοινών μετοχών.