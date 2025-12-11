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Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:54 - 11 Δεκ 2025

Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια

Reporter.gr Newsroom
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Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά! Δείτε τα highlights από το χριστουγεννιάτικο πάρτι του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο!

Η νύχτα έγινε μέρα στον Πειραιά, όταν τα 120.000 λαμπιόνια του επιβλητικού χριστουγεννιάτικου δέντρου άναψαν και ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Με τη φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 – powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – η πόλη μπήκε και επίσημα σε χριστουγεννιάτικο mood. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και τους γύρω δρόμους για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική βραδιά, η οποία κορυφώθηκε με τη συναυλία της εκρηκτικής Λένας Ζευγάρα που μετέτρεψε την καρδιά του Πειραιά σε ένα ζωντανό μουσικό hotspot.

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Η Λένα Ζευγαρά on stage

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Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

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Δείτε τα highlights αυτής της μοναδικής γιορτής, με πρωταγωνιστές τη λάμψη, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη μαγεία που έφεραν στον Πειραιά το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και ο My Radio 104.6:

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Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ
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Γιάννης Χατζηαλέξης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Πειραιά
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Η ομάδα του ΟΠΑΠ

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