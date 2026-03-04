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Διαδικτυακός παίκτης ΤΖΟΚΕΡ κέρδισε πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ - Είχε καταθέσει το δελτίο του μέσω του allwyn.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:31 - 04 Μαρ 2026

Διαδικτυακός παίκτης ΤΖΟΚΕΡ κέρδισε πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ - Είχε καταθέσει το δελτίο του μέσω του allwyn.gr

Reporter.gr Newsroom
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Εκατομμυριούχος ξύπνησε σήμερα ένας τυχερός παίκτης του ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος στη χθεσινοβραδινή κλήρωση του παιχνιδιού κέρδισε το ποσό των 3.218.900,78 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Μάλιστα, ήταν…διπλά τυχερός, αφού είχε επιπλέον 19 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κερδίζοντας από 100.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές, δηλαδή 1.900.000 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που κέρδισε, σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα 3, 31, 27, 4 και 2 με ΤΖΟΚΕΡ το 11, που ανέδειξε η κληρωτίδα, αποτέλεσαν έμπνευση του μεγάλου νικητή, ο οποίος είχε επιλέξει ένα πλήρες σύστημα.

Διαδικτυακή η κατάθεση του «χρυσού» δελτίου

Ο υπερτυχερός είχε καταθέσει το δελτίο του διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr,όπου υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα παιχνίδια αριθμών της Allwyn. Πρόκειται για το website που αντικατέστησε το opap.gr και το opaponline.gr, στο πλαίσιο του rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, προκειμένου να συμμετάσχει κανείς διαδικτυακά στις κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ, που διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, χρειάζεται απλώς να μπει στο allwyn.gr ή στο Allwyn App, να συμπληρώσει τα νούμερα του δελτίου, είτε με τυχαία επιλογή είτε με την προσωπική του έμπνευση, και στη συνέχεια να καταθέσει το δελτίο του.

Μεγάλος διαγωνισμός στο allwyn.gr*

Στο allwyn.gr υπάρχει επιπλέον ένας μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου, που θα αναδείξει 2 τυχερούς οι οποίοι θα κερδίσουν ένα ταξίδι στα Καλάβρυτα.

Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις*, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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