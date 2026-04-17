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Ο Τάσος Δέδες στο Allwyn Game Time περιγράφει αγώνα της ΑΕΚ και υποδύεται τον Θανάση Βέγγο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:40 - 17 Απρ 2026

Ο Τάσος Δέδες στο Allwyn Game Time περιγράφει αγώνα της ΑΕΚ και υποδύεται τον Θανάση Βέγγο

Reporter.gr Newsroom
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Ο δημοφιλής ηθοποιός σε ένα διπλό Challenge με άφθονο γέλιο

Από το θεατρικό σανίδι στο πλατό του Allwyn Game Time, ο Τάσος Δέδες αλλάζει ρόλους με μεγάλη ευκολία και χαρίζει γέλιο σε μία μοναδική παράσταση.

Ο δημοφιλής ηθοποιός δηλώνει φανατικός φίλος της ΑΕΚ και μεταμορφώνεται σε sportscaster, περιγράφοντας με πάθος και ένταση μεγάλες στιγμές της αγαπημένης του ομάδας. Αμέσως μετά, αποδέχεται ένα ακόμα Challenge της Χριστίνας Βραχάλη και υποδύεται τον αξεπέραστο Θανάση Βέγγο.

Βάζει τίτλο στην εφετινή πορεία της ΑΕΚ, σχολιάζει το ντέρμπι της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (18:00), στην Allwyn Arena, χαρακτηρίζοντας το ως match point για τον τίτλο και παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την τελική κατάταξη των playoffs της Super League.

Ξεχωρίζει τον Ορμπελίν Πινέδα ως τον παίκτη που θα ήθελε «να μη γεράσει ποτέ» και να φορά για πάντα τη φανέλα της ΑΕΚ και φαντάζεται τον Σταύρο Πήλιο ως πρωταγωνιστή σε κωμική σειρά και τον Λούκα Γιόβιτς σε ρόλο «serial killer με αγγελικό πρόσωπο».

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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