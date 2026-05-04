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Από το παρκέ στο γήπεδο της επιχειρηματικότητας: Ο Bruno Cerella μιλά για τη ζωή μετά το μπάσκετ στην Ντορέττα Παπαδημητρίου με χορηγό την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:59 - 04 Μάι 2026

Από το παρκέ στο γήπεδο της επιχειρηματικότητας: Ο Bruno Cerella μιλά για τη ζωή μετά το μπάσκετ στην Ντορέττα Παπαδημητρίου με χορηγό την Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Από την Αργεντινή και την πολυμελή οικογένειά του, μέχρι την τολμηρή απόφαση να φύγει μόνος του για την Ιταλία στα 18, ο Bruno Cerella περιγράφει τη ζωή του ως μια διαδρομή γεμάτη ρίσκο, επιμονή και προσωπικές δοκιμασίες.

Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On με χορηγό την Allwyn, ο πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας μιλάει στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για όλα όσα τον διαμόρφωσαν εντός και εκτός παρκέ.

Αναφέρεται στη γνωριμία του με τον Giorgio Armani, εξηγεί γιατί δεν αρκεί μόνο να είναι κανείς «φυσικό ταλέντο» και μιλά για τη μετάβασή του στο γήπεδο της επιχειρηματικότητας.

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O Bruno Cerella αποκαλύπτει, επίσης, πώς γνωρίστηκε με την Αθηνά Οικονομάκου και περιγράφει πώς είναι να ζεις ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες.

Δείτε το νέο επεισόδιο του Game On:

{https://www.youtube.com/watch?v=gT3kZCsGshg}

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