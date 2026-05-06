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10 χρόνια Street Food Festival: Η Allwyn απογειώνει την εμπειρία στο κορυφαίο φεστιβάλ φαγητού στην Ελλάδα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:57 - 06 Μάι 2026

10 χρόνια Street Food Festival: Η Allwyn απογειώνει την εμπειρία στο κορυφαίο φεστιβάλ φαγητού στην Ελλάδα 

Reporter.gr Newsroom
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Ιταλική μακαρονάδα ή γουρουνοπούλα στα κάρβουνα; Ιαπωνικό street food ή κλασσικό αμερικάνικο burger; Tacos ή κεμπάπ από τη Μέση Ανατολή; Όποιες κι αν είναι οι γευστικές σου προτιμήσεις, ένα είναι σίγουρο: το Athens Street Food Festival δεν θα σε αφήσει ανικανοποίητο.

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει εφέτος τα 10 του χρόνια και παραμένει πιστό στο ραντεβού του με τους λάτρεις της γαστρονομίας. Για ακόμη μια χρονιά, μυρωδιές από την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή θα κατακλύσουν το παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι τα τριήμερα 8–9–10, 15–16–17 και 22–23–24 Μαΐου, ενώ αποκλειστικά πιάτα θα είναι διαθέσιμα για τους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Η Allwyn, χορηγός του Athens Street Food Festival, θα βρίσκεται και πάλι εκεί για να υποδεχθεί τους χιλιάδες φίλους της γαστρονομίας, κάνοντας την εμπειρία τους στο φεστιβάλ ακόμη πιο ξεχωριστή με μοναδικές εκπλήξεις.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Allwyn, που θυμίζει καλοκαιρινή αυλή, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν τα γεύματα της επιλογής τους, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κληρώσεις για δωρεάν αναψυκτικά.

Μεγάλος διαγωνισμός για προσκλήσεις & voucher στο allwyn.gr

Μάλιστα, στο allwyn.gr υπάρχει διαθέσιμος διαγωνισμός για 20 τυχερούς* που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση και ένα voucher φαγητού για το φεστιβάλ.

Ο διαγωνισμός λήγει τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μία μέρα αργότερα, στις 7 Μαΐου.

Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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