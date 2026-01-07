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ΕΑΔΕ: Οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων πρέπει να είναι διαφανείς και αιτιολογημένες
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:09 - 07 Ιαν 2026

ΕΑΔΕ: Οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων πρέπει να είναι διαφανείς και αιτιολογημένες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος εκτιμά ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2196/2025 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς οφείλει να εδράζεται σε κανόνες ελεύθερης οικονομίας, διαφάνειας και ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλισμένων.

Η ελεύθερη αγορά, όταν λειτουργεί με σαφείς κανόνες και ουσιαστικό έλεγχο, αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμα η οικονομία, να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός και να προσφερθούν ποιοτικά και αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα προς όφελος των καταναλωτών.

Ειδικότερα, όπως ρητά επισημαίνεται στην εν λόγω Απόφαση, η άσκηση του σχετικού δικαιώματος της μονομερούς αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι νόμιμη μόνον εφόσον πληρούνται συνολικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η αναπροσαρμογή να δικαιολογείται από σοβαρό λόγο, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση
- η απόφαση της Εταιρείας να βασίζεται σε ειδικά, εύλογα και κατά το δυνατόν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα επιτρέπουν στον μέσο ασφαλισμένο να κατανοεί τον τρόπο αναπροσαρμογής και να αξιολογεί τις οικονομικές της συνέπειες
- η δυνατότητα και το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής, να συνοδεύονται από επαρκή, σαφή και συνεχή πληροφόρηση του ασφαλισμένου, τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και καθ’ όλη τη διάρκειά της, ώστε να μπορεί να ελέγχει τη νομιμότητα της αναπροσαρμογής και να ασκεί αποτελεσματικά τα δικαιώματά του

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΔΕ αναμένει όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες προβούν άμεσα στην διαμόρφωση των ρητρών αναπροσαρμογής, κατά τρόπο που να πληρούν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις αρχές της διαφάνειας, ισορροπίας και καλής πίστης έναντι των ασφαλισμένων τους, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, με κριτήρια διαφανήκαι ευχερώς προσιτά στον μέσο ασφαλισμένο, που θα συνδέονται με δείκτες αντικειμενικούς και δημοσίως προσβάσιμους, τα οποία θα διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαφάνειας που θέτει η Απόφαση του ΣτΕ και θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, εκπροσωπώντας τις τρεις βαθμίδες των επαγγελματιών (Πράκτορες, Μεσίτες, Συντονιστές Πρακτόρων) που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σχέσης με τον καταναλωτή, θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την τήρηση των κανόνων της ελεύθερης και υγιούς ανταγωνιστικής οικονομίας και, πρωτίστως, την ουσιαστική προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταναλωτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΕ.

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