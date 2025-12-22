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ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
15:07 - 22 Δεκ 2025

ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για τη δημιουργία κοινής εταιρίας ξηρών κονιαμάτων, με στόχο να προσφέρει καινοτόμα, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στην αναπτυσσομένη ελληνική αγορά.

Το νέο σχήμα εδράζεται στις κοινές αξίες των Ομίλων ΤΙΤΑΝ και F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία δεκαετιών των σημάτων INTERMIX και MARMODOM αντίστοιχα. Θα επιταχύνει την έρευνα και ανάπτυξη ενισχύοντας την παλέτα προϊόντων και εφαρμογών που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στον κατασκευαστικό κλάδο. Μέσω των δύο παραγωγικών μονάδων στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρία θα επιτύχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η νέα εταιρία, στην οποία ο ΤΙΤΑΝ θα έχει πλειοψηφική συμμετοχή, θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας στην προμήθεια πρώτων υλών και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και διάθεσης στη διευρυμένη πελατειακή βάση της. Τη Γενική Διεύθυνση θα αναλάβει ο Νίκος Κοντός, υπεύθυνος της δραστηριότητας κονιαμάτων INTERMIX, στέλεχος του Τιτάνα με πολυετή εμπειρία σε εμπορία, μάρκετινγκ και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Ο Σέργιος Σαραφόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, δήλωσε: «Με την επένδυση αυτή, επιδιώκουμε να κατακτήσουμε μια κορυφαία θέση στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των κονιαμάτων και θερμοπροσόψεων. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν σημαντικό εταίρο, τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, με άμεσες συνέργειες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας και τον κατασκευαστικό κλάδο ευρύτερα, καθώς και για τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινότητες.»

Σε δήλωσή του, ο Ηλίας Κυριακίδης, ιδρυτής της F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ανέφερε τα εξής: «Ευχή και προσευχή μου είναι ο Θεός, στον οποίο πιστεύω, να ευλογήσει αυτή τη συνεργασία και να την κατευθύνει σε δρόμους δημιουργικούς και καρποφόρους. Δική μας ευθύνη –του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και του Ομίλου F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ– είναι, με σεβασμό στις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η ανάπτυξη και η διαχρονική ευημερία των οργανισμών μας, να εργαστούμε με συνέπεια, εντιμότητα και προσήλωση, ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη επιτυχία αυτής της συνεργασίας. Μια επιτυχία που θα προσδώσει σαφή και ουσιαστικά πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, θα ενισχύσει την ευημερία και την προοπτική των εργαζομένων μας, θα προσφέρει όφελος στο κοινωνικό σύνολο και θα συμβάλει θετικά και υπεύθυνα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.»

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