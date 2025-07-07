Χρηματιστήριο: 5 στα 5 με ανατροπή αλλά χαμηλό τζίρο

Η πρωινή υποχώρηση του ΓΔ προς τις 1906 μονάδες (-0,6%) δεν ήταν ικανή να αλλάξει το momentum, υπήρξε σταδιακή αντίδραση σε υψηλότερα επίπεδα (υψηλό ΓΔ 1922 +0,25%) και τελικό κλείσιμο στις 1919 (+0,06%).

Χαμηλότερος συγκριτικά ο τζίρος στα 148 εκατ. (σε σχέση με τα 240 εκ. μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας) και σχετική ισορροπία ανοδικών/πτωτικών τόσο στον FTSE (11/12) όσο και στο σύνολο της αγοράς (54/69).

Καλύτερη απόδοση στον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης η Optima +5.6% μετά και την ανακοίνωση για split με αναλογία 1:3 (από 73,8 εκ. μετοχές θα διαπραγματεύονται 221 εκ.), ακολουθούμενη από ΣΑΡ +4.5%, ΔΕΗ +1,8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,4% και ΕΤΕ +0,7%.

Στον αντίποδα η μεγαλύτερη υποχώρηση παρατηρήθηκε σε ΜΠΕΛΑ -2,2%, ΟΤΕ -1,2%, ΕΛΠE -0,8% και ΔΑΑ -1,1%.

Σε πιο ήπιους ρυθμούς ο δείκτης της μεσαίας (FTSEM -0,23%) με ΛΑΒΙ +1% , ΑΔΜΗΕ +1,5% αλλά και ΟΛΠ -1,2% , ΠΡΟΝΤΕΑ -3,3% , ΠΡΟΦ -1% και εξαιρετική συμπεριφορά της ΑΤΤ +3,7% ειδικά μετά το μεσημέρι με τιμές κοντά στα υψηλά έτους (0,85/μετοχή).

Εβδομάδα δασμών η τρέχουσα με τις εξελίξεις να σηματοδοτούν δυσκολίες για άμεση συμφωνία και τις αγορές να δείχνουν πλέον συνηθισμένες στις εμπορικές εντάσεις, με τις ευρωπαϊκές αγορές στο πράσινο (Dax +0.7%) και τα futures στις ΗΠΑ να δίνουν ελαφρά πτωτικό άνοιγμα (S&P -0.4%).

Στον απόηχο της ανακοίνωσης Μάσκ για το νέο κόμμα ‘America Party’ , με ενδιαφέρον αναμένεται η υποδοχή του όχι από μελλοντικούς ψηφοφόρους αλλά από υπάρχοντες μετόχους της εισηγμένης Tesla, με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι αρνητικές (-6,2% στο premarket) περισσότερο εξαιτίας της πολυδιάσπασης δραστηριοτήτων του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και λιγότερο λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και φιλοδοξιών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης