ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
JTI Hellas: Νέος Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων &amp; Επικοινωνίας o Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:37 - 02 Οκτ 2025

JTI Hellas: Νέος Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας o Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη θέση του Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας (Corporate Affairs & Communications Director) στη JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου 2025 ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος.

Ο κ. Σιδηρόπουλος από τον Ιανουάριο του 2023 κατείχε τη θέση του Υπεύθυνου Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην εταιρεία, φέρνοντας σημαντική εμπειρία από τους χώρους της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί στον τομέα της συμβουλευτικής δημόσιων φορέων και θεσμών, με την ιδιότητα του ειδικού συμβούλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. Συμμετείχε, επίσης, σε ευρωπαϊκό έργο αστικής ανάπτυξης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και σε πανεπιστημιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη φαρμακοβιομηχανία και διεθνείς οργανισμούς.

Στον χώρο της βιομηχανίας, έχει διατελέσει Public Affairs, Patient Advocacy & Communications Lead για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα στην εταιρεία TAKEDA, από όπου στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Ελλάδος.

Ο Δρ. Σιδηρόπουλος διαθέτει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό, ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο. Με επιστημονικό υπόβαθρο στις Διεθνείς Σχέσεις και μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Υγείας, το 2024 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στα Διεθνή Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.

Παράλληλα με την εταιρική επαγγελματική του σταδιοδρομία, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος και Διδάσκων σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει συγγράψει μονογραφία που διδάσκεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και κεφάλαια βιβλίων σε έγκριτους διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η εξέλιξη αυτή. Στην περίοδο που ξεκινά από σήμερα, η JTI, με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, θα συνεχίσει να πορεύεται ως μια κορυφαία εταιρεία που επενδύει στην Ελλάδα, παράγοντας αξία για την οικονομία. Πάντα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές που έχουν διαμορφώσει την εταιρική ταυτότητά της και έχουν χαρακτηρίσει τη μακρόχρονη ιστορία της».

Όπως σημείωσε η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ισραήλ: «Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τις εταιρικές υποθέσεις και την επικοινωνία της JTI Hellas. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτής της εποχής θα ηγηθεί ο Σίμος Σιδηρόπουλος, ο οποίος προέρχεται από την JTI, κάτι που καταδεικνύει τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη και την επένδυση της εταιρείας στους ανθρώπους της. Τον πιο πολύτιμο πόρο της».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΛΠ: Σε ρότα ανόδου η κρουαζιέρα – Aύξηση 15,2% των homeporting επιβατών το πρώτο εξάμηνο
Ναυτιλία

ΟΛΠ: Σε ρότα ανόδου η κρουαζιέρα – Aύξηση 15,2% των homeporting επιβατών το πρώτο εξάμηνο

Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner
Επιχειρήσεις

Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner

Η AUSTRIACARD προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ολοκληρωμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Η AUSTRIACARD προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ολοκληρωμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ αρνείται τις προτάσεις μας για τη δικαιοσύνη και το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ αρνείται τις προτάσεις μας για τη δικαιοσύνη και το ιδιωτικό χρέος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

50 χρόνια ΣΕΚΑΠ: H JTI συνδέει την ισχυρή βιομηχανική παράδοση με το μέλλον
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

50 χρόνια ΣΕΚΑΠ: H JTI συνδέει την ισχυρή βιομηχανική παράδοση με το μέλλον

JTI: Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης το 2024 – Αύξηση τζίρου κατά 2,5%
Επιχειρήσεις

JTI: Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης το 2024 – Αύξηση τζίρου κατά 2,5%

JTI: Το παράνομο εμπόριο καπνικών μειώθηκε περίπου 20% στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

JTI: Το παράνομο εμπόριο καπνικών μειώθηκε περίπου 20% στην Ελλάδα

Συνεργασία JTI- ΑΑΔΕ κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συνεργασία JTI- ΑΑΔΕ κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ