ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χειμώνας με απεριόριστα data από τη Vodafone
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17:54 - 04 Φεβ 2026

Χειμώνας με απεριόριστα data από τη Vodafone

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Vodafone προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της απεριόριστα data για 10 ημέρες με μόλις 5,90€, για να μοιραστούν κάθε στιγμή με τους φίλους τους, να ανεβάσουν φωτογραφίες, να απολαύσουν τις αγαπημένες τους σειρές  και ταινίες και να επικοινωνούν, χωρίς όρια, όπου κι αν βρίσκονται.

Συγκεκριμένα, όλοι οι ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες συμβολαίου και καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά έως και τις 3 Μαρτίου 2026, είτε μέσω της εφαρμογής My Vodafone App, είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://bit.ly/winteroffer26

Επιπλέον, όσοι ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσω της ιστοσελίδας, μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία από τις τρεις δωροεπιταγές αξίας 1.000€, για να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι σε προορισμό της επιλογής τους.

Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόλις ολοκληρωθούν 10 ημέρες από την πρώτη επιτυχή ενεργοποίησή της, εξασφαλίζοντας μια επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Απόσυρση 700 πρακτόρων της ICE έπειτα από συμφωνία με τις τοπικές αρχές
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απόσυρση 700 πρακτόρων της ICE έπειτα από συμφωνία με τις τοπικές αρχές

ΑΑΔΕ: Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ

Κυρανάκης: Ζήτησε παραιτήσεις στην ηγεσία του ΟΣΕΘ μετά τα περιστατικά με λεωφορεία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυρανάκης: Ζήτησε παραιτήσεις στην ηγεσία του ΟΣΕΘ μετά τα περιστατικά με λεωφορεία

Κρεμλίνο: Παραμένει στο «τραπέζι» η πρόταση για μεταφορά ουρανίου από την Τεχεράνη
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Παραμένει στο «τραπέζι» η πρόταση για μεταφορά ουρανίου από την Τεχεράνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

Vodafone: Ένα δίκτυο καταστημάτων με μηδενικές εκπομπές CO2 και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone: Ένα δίκτυο καταστημάτων με μηδενικές εκπομπές CO2 και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ