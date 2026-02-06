13:22 - 06 Φεβ 2026

MUNICH FABRIC START 2026: Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία στο διεθνές προσκήνιο

Reporter.gr Newsroom
Με ισχυρό αποτύπωμα σε ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έκανε το επόμενο εξωστρεφές βήμα, με την πρώτη εθνική συμμετοχή της χώρας στη διεθνή έκθεση πρώτων υλών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας MUNICH FABRIC START 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο (27–29 Ιανουαρίου 2026).

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Enterprise Greece, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας των δύο φορέων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού κλάδου ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας.

Η MUNICH FABRIC START αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στη γερμανική και γερμανόφωνη αγορά (Αυστρία – Ολλανδία – Ελβετία) για νήματα, υφάσματα, ενδύματα και αξεσουάρ, προσελκύοντας πάνω από 15.000 επαγγελματίες αγοραστές από 37 χώρες και περισσότερους από 1.100 εκθέτες. Πέρα από την εμπορική διάσταση, λειτουργεί ως στρατηγική πλατφόρμα γνώσης και δικτύωσης, με παρουσιάσεις τάσεων και θεματικές ενότητες για καινοτομία, βιωσιμότητα και νέες τεχνολογίες.

Η διοργάνωση αναπτύχθηκε σε βασικές θεματικές ενότητες που κάλυψαν όλη την αλυσίδα αξίας της μόδας και της παραγωγής:

  • FABRICS / ADDITIONALS (υφάσματα & πρώτες ύλες ένδυσης)
  • BLUEZONE (denim)
  • DESIGN STUDIOS (prints & μοτίβα)
  • ReSOURCE (βιώσιμη προμήθεια υλικών)
  • THE SOURCE (σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή)
  • KEYHOUSE (δικτύωση & συνεργασίες)
  • SUSTAINABLE INNOVATIONS (πρωτοποριακά υλικά και σχεδιαστές)

Η ελληνική αποστολή πλαισιώθηκε από 10 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 7 προέρχονταν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της περιοχής στο παραγωγικό οικοσύστημα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

Μέσω της συμμετοχής τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις:

  • ενίσχυσαν την παρουσία τους στη διεθνή αγορά,
  • ήρθαν σε επαφή με σημαντικούς επαγγελματίες και αγοραστές του κλάδου,
  • διεύρυναν τα δίκτυα συνεργασιών τους,
  • ανέδειξαν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα της ελληνικής παραγωγής σε μία από τις πιο δυναμικές ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η πρώτη εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη MUNICH FABRIC START 2026 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ελληνική κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία ένδυσης στη διεθνή σκηνή. Η δυναμική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το έντονο ενδιαφέρον διεθνών αγοραστών και την ουσιαστική αλληλεπίδρασή με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, επιβεβαιώνουν ότι τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να ανταγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο και να διακριθούν στις πιο απαιτητικές αγορές.»

Επίσκεψη επίσημων φορέων στα ελληνικά περίπτερα

Τα ελληνικά περίπτερα επισκέφθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, κ. Κ. Κοδέλλας, συνοδευόμενος από στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ Γενικού Προξενείου Μονάχου, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕΕ, κ. Θ. Ασλανίδης. Κατά την επίσκεψη, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασιών με γερμανικές και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Μετά το πέρας της επίσκεψής του, ο κ. Κοδέλλας δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα, μαζί με τους συνεργάτες μου από το Οικονομικό Γραφείο του Γενικού Προξενείου, τα ελληνικά περίπτερα της Munich Fabric Start, μιας από τις σημαντικότερες Δ. Εκθέσεις του κλάδου υφάσματος, ετοίμου ενδύματος και αξεσουάρ παγκοσμίως, όπου και συναντήσαμε, έναν προς έναν, και συζητήσαμε με τους 10 Έλληνες εκθέτες. Και μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος, τόσο από το επίπεδο της παρουσίας και την ποιότητα των ελληνικών εκθεμάτων, όσο και από την οργάνωση της Εθνικής Συμμετοχής, από το Enterprise Greece και τον ΣΕΠΕΕ. Πιστεύω στη δυναμική και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της χώρας μας, την οποία διαπίστωσα και ιδίοις όμμασι στην Έκθεση, ενώ σημαντικές είναι και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των εξαγωγών μας και των επιχειρηματικών συνεργασιών των Ελλήνων κατασκευαστών με τη Βαυαρία και τη γερμανική αγορά γενικότερα. Συγχαρητήρια και πάλι στο Enterprise Greece και τον ΣΕΠΠΕ, για την εξαιρετική διοργάνωση. Ελπίζουμε η Εθνική Συμμετοχή στη Munich Fabric Start όχι μόνο να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, αλλά να αναβαθμιστεί και σε Εθνικό Περίπτερο.»

