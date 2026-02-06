ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bank of America: Από «μειώσεις ασφάλειας» σε κανονικές μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ
Ειδήσεις
12:31 - 06 Φεβ 2026

Bank of America: Από «μειώσεις ασφάλειας» σε κανονικές μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αναθεώρηση του βασικού της σεναρίου για την πορεία των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχωρά η Bank of America, αφαιρώντας τη μείωση που τοποθετούσε τον Μάρτιο του 2026 και ενσωματώνοντας δύο κανονικές μειώσεις, των 25 μονάδων βάσης η καθεμία, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2027.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, η αλλαγή αυτή δεν συνδέεται με τη συνέντευξη Τύπου της ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα. Η συνεδρίαση κινήθηκε εντός των προσδοκιών, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να διατηρεί ιδιαίτερα προσεκτικό τόνο, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή προσέγγιση της πλήρους εξάρτησης από τα δεδομένα και της λήψης αποφάσεων «συνεδρίαση προς συνεδρίαση», χωρίς προδεσμεύσεις.

Όχι αποτέλεσμα της τελευταίας συνεδρίασης

Σύμφωνα με την Bank of America, η βεβαιότητα για μείωση επιτοκίων τον Μάρτιο του 2026 είχε αρχίσει να υποχωρεί εδώ και εβδομάδες, ενώ παράλληλα αυξάνονταν οι ανησυχίες για τις μακροοικονομικές εξελίξεις το 2027. Η τελική αναθεώρηση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις εκτιμήσεις για τη στρατηγική της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με επανεκτίμηση της πορείας της γερμανικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Τρεις βασικές εκτιμήσεις για την ΕΚΤ

Πρώτον, η Bank of America θεωρεί ότι αυξήσεις επιτοκίων είναι εξαιρετικά απίθανες την επόμενη διετία, εκτός εάν προκύψει κάποιο ισχυρό εξωγενές σοκ.

Δεύτερον, με δεδομένη την ασυμμετρία των κινδύνων τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό, η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων εκτιμάται υψηλότερη από την πιθανότητα διατήρησής τους στα τρέχοντα επίπεδα.

Τρίτον, αν και μια «μείωση ασφάλειας» για την ολοκλήρωση του κύκλου χαλάρωσης θα είχε νόημα στο παρόν στάδιο, το σχετικό χρονικό παράθυρο φαίνεται να κλείνει. Κατά συνέπεια, όταν η ΕΚΤ αποφασίσει να κινηθεί, είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερες από μία μειώσεις.

Καθοριστικός παράγοντας η Γερμανία

Ο βασικός λόγος για την ενσωμάτωση δύο μειώσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2027 είναι, σύμφωνα με την Bank of America, η αναθεώρηση των προοπτικών ανάπτυξης της Γερμανίας. Τα νεότερα στοιχεία για τη σύνθεση των δημοσιονομικών δαπανών δείχνουν ότι το πακέτο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ οδήγησε σε ανακατανομή επενδυτικών δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό, δημιουργώντας μεγαλύτερο περιθώριο για αύξηση της κατανάλωσης.

Αν και οι αμυντικές δαπάνες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιο θετική ιστορία, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν κυρίως επιμέρους κλάδους και όχι το σύνολο της μακροοικονομίας. Ως αποτέλεσμα, η δημοσιονομικά υποκινούμενη ανάπτυξη αναμένεται ισχυρότερη το 2026, αλλά με εξασθένηση στη συνέχεια, καθώς οι επενδυτικοί πολλαπλασιαστές λειτουργούν με χρονική υστέρηση, σε αντίθεση με την κατανάλωση.

Πιο επίπεδη πορεία ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη συνολικά, η Bank of America προβλέπει πλέον ανάπτυξη 1,2% το 2026 (αναθεώρηση κατά +20 μονάδες βάσης) και 1,3% το 2027 (-10 μονάδες βάσης). Στις αρχές του 2027 αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει περάσει το ανώτατο σημείο της, ενώ ο πληθωρισμός θα παραμένει κάτω από τον στόχο για παρατεταμένο διάστημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προβλέψεις της ΕΚΤ ενδέχεται να δυσκολευτούν να τεκμηριώσουν μια πειστική επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο, γεγονός που, κατά την εκτίμηση της Bank of America, θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και να οδηγήσει τελικά σε μειώσεις επιτοκίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νωρίτερες κινήσεις

Η Bank of America δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι μειώσεις να έρθουν νωρίτερα από το βασικό σενάριο. Μεγαλύτερες επιδράσεις από την ανατίμηση του ευρώ το 2025, αυξημένες πιέσεις από την κινεζική προσφορά ή ένας πιο αδύναμος πιστωτικός κύκλος θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Η τελευταία Έρευνα Τραπεζικού Δανεισμού καταγράφει αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και αυξημένα ποσοστά απόρριψης δανείων, σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αποστροφής κινδύνου, ενώ η άνοδος των επιτοκίων στα νέα επιχειρηματικά δάνεια έως τα τέλη του 2025 ενισχύει αυτή την εικόνα.

Παρότι μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο του 2026 θεωρείται σήμερα δύσκολο να δικαιολογηθεί, δεδομένης της αναμενόμενης βελτίωσης της ανάπτυξης, η τράπεζα δεν την αποκλείει πλήρως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €33,5 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το 2025 - Η εικόνα σε εισαγωγές, εξαγωγές
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €33,5 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το 2025 - Η εικόνα σε εισαγωγές, εξαγωγές

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για λαθραία καπνικά προϊόντα
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για λαθραία καπνικά προϊόντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές
Οικονομία

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Στουρνάρας: Αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο, αν οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ισχυρές
Οικονομία

Στουρνάρας: Αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο, αν οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ισχυρές

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι
Σχόλια Αγοράς

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ