Bank of America: Από «μειώσεις ασφάλειας» σε κανονικές μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

Σε αναθεώρηση του βασικού της σεναρίου για την πορεία των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχωρά η Bank of America, αφαιρώντας τη μείωση που τοποθετούσε τον Μάρτιο του 2026 και ενσωματώνοντας δύο κανονικές μειώσεις, των 25 μονάδων βάσης η καθεμία, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2027.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, η αλλαγή αυτή δεν συνδέεται με τη συνέντευξη Τύπου της ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα. Η συνεδρίαση κινήθηκε εντός των προσδοκιών, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να διατηρεί ιδιαίτερα προσεκτικό τόνο, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή προσέγγιση της πλήρους εξάρτησης από τα δεδομένα και της λήψης αποφάσεων «συνεδρίαση προς συνεδρίαση», χωρίς προδεσμεύσεις.

Όχι αποτέλεσμα της τελευταίας συνεδρίασης

Σύμφωνα με την Bank of America, η βεβαιότητα για μείωση επιτοκίων τον Μάρτιο του 2026 είχε αρχίσει να υποχωρεί εδώ και εβδομάδες, ενώ παράλληλα αυξάνονταν οι ανησυχίες για τις μακροοικονομικές εξελίξεις το 2027. Η τελική αναθεώρηση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις εκτιμήσεις για τη στρατηγική της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με επανεκτίμηση της πορείας της γερμανικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Τρεις βασικές εκτιμήσεις για την ΕΚΤ

Πρώτον, η Bank of America θεωρεί ότι αυξήσεις επιτοκίων είναι εξαιρετικά απίθανες την επόμενη διετία, εκτός εάν προκύψει κάποιο ισχυρό εξωγενές σοκ.

Δεύτερον, με δεδομένη την ασυμμετρία των κινδύνων τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό, η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων εκτιμάται υψηλότερη από την πιθανότητα διατήρησής τους στα τρέχοντα επίπεδα.

Τρίτον, αν και μια «μείωση ασφάλειας» για την ολοκλήρωση του κύκλου χαλάρωσης θα είχε νόημα στο παρόν στάδιο, το σχετικό χρονικό παράθυρο φαίνεται να κλείνει. Κατά συνέπεια, όταν η ΕΚΤ αποφασίσει να κινηθεί, είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερες από μία μειώσεις.

Καθοριστικός παράγοντας η Γερμανία

Ο βασικός λόγος για την ενσωμάτωση δύο μειώσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2027 είναι, σύμφωνα με την Bank of America, η αναθεώρηση των προοπτικών ανάπτυξης της Γερμανίας. Τα νεότερα στοιχεία για τη σύνθεση των δημοσιονομικών δαπανών δείχνουν ότι το πακέτο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ οδήγησε σε ανακατανομή επενδυτικών δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό, δημιουργώντας μεγαλύτερο περιθώριο για αύξηση της κατανάλωσης.

Αν και οι αμυντικές δαπάνες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιο θετική ιστορία, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν κυρίως επιμέρους κλάδους και όχι το σύνολο της μακροοικονομίας. Ως αποτέλεσμα, η δημοσιονομικά υποκινούμενη ανάπτυξη αναμένεται ισχυρότερη το 2026, αλλά με εξασθένηση στη συνέχεια, καθώς οι επενδυτικοί πολλαπλασιαστές λειτουργούν με χρονική υστέρηση, σε αντίθεση με την κατανάλωση.

Πιο επίπεδη πορεία ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη συνολικά, η Bank of America προβλέπει πλέον ανάπτυξη 1,2% το 2026 (αναθεώρηση κατά +20 μονάδες βάσης) και 1,3% το 2027 (-10 μονάδες βάσης). Στις αρχές του 2027 αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει περάσει το ανώτατο σημείο της, ενώ ο πληθωρισμός θα παραμένει κάτω από τον στόχο για παρατεταμένο διάστημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προβλέψεις της ΕΚΤ ενδέχεται να δυσκολευτούν να τεκμηριώσουν μια πειστική επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο, γεγονός που, κατά την εκτίμηση της Bank of America, θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και να οδηγήσει τελικά σε μειώσεις επιτοκίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νωρίτερες κινήσεις

Η Bank of America δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι μειώσεις να έρθουν νωρίτερα από το βασικό σενάριο. Μεγαλύτερες επιδράσεις από την ανατίμηση του ευρώ το 2025, αυξημένες πιέσεις από την κινεζική προσφορά ή ένας πιο αδύναμος πιστωτικός κύκλος θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Η τελευταία Έρευνα Τραπεζικού Δανεισμού καταγράφει αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και αυξημένα ποσοστά απόρριψης δανείων, σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αποστροφής κινδύνου, ενώ η άνοδος των επιτοκίων στα νέα επιχειρηματικά δάνεια έως τα τέλη του 2025 ενισχύει αυτή την εικόνα.

Παρότι μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο του 2026 θεωρείται σήμερα δύσκολο να δικαιολογηθεί, δεδομένης της αναμενόμενης βελτίωσης της ανάπτυξης, η τράπεζα δεν την αποκλείει πλήρως.