ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΤτΕ: Πλεόνασμα €4,18 δισ. στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:35 - 22 Σεπ 2025

ΤτΕ: Πλεόνασμα €4,18 δισ. στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4,18 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 15% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,9%.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 4.179,7 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.659,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 15,0% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.523,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3.932,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 26,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2025: 344,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 273,1 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,4% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 143,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 93,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

«Άλμα» 12,5% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο επτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 10.171,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9.214,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.351,6 εκατ. ευρώ ή 12,5% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 394,3 εκατ. ευρώ ή 24,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.011,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,6%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 51,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 85,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Ώθηση από χώρες εντός ΕΕ

Τον Ιούλιο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 23,0% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.652,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,9% (Ιούλιος 2025: 1.619,7 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 1.589,3 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,6% (Ιούλιος 2025: 1.977,0 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 1.612,9 εκατ. ευρώ), όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 24,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 675,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 23,6% και διαμορφώθηκαν στα 664,4 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 43,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 313,1 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 0,4% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 288,2 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 18,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 549,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 249,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Εκτίναξη 25,3% των εισπράξεων από τις ΗΠΑ στο επτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 13,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.722,0 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 9,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.830,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.267,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.454,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 16,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.030,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 15,6% στα 769,0 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 632,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 2,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.631,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν στα 954,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Διψήφια αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης μέσω οδικών συνοριακών σταθμών

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 6.763,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,3% έναντι του Ιουλίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 12,0%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ27 κατά 6,7%, όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 5,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,4% και διαμορφώθηκε σε 2.604,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που αυξήθηκε κατά 5,6% σε 1.631,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 963,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,7% σε 362,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 0,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 404,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 13,1% και διαμορφώθηκε σε 777,1 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 0,2% σε 209,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 5,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Μείωση 13,1% στην ταξιδιωτική κίνηση από χώρες της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ στο επτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 18.454,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.982,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 2,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7.806,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 13,1%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,0% και διαμορφώθηκε σε 2.812,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.021,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2.299,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 14:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαρακόπουλος: Καλό το κλίμα εντός της κυβερνητικής πλειοψηφίας – Η ΝΔ επιδιώκει την αμφίπλευρη διεύρυνση
Πολιτική

Χαρακόπουλος: Καλό το κλίμα εντός της κυβερνητικής πλειοψηφίας – Η ΝΔ επιδιώκει την αμφίπλευρη διεύρυνση

SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ
Οικονομία

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια
Οικονομία

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις
Οικονομία

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ