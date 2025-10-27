Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στην τουριστική αγορά της Δανίας

Το δυναμικό παρόν της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας ανέδειξε το «Greek Tourism Workshop» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, με τη συμμετοχή 46 Δανών τουριστικών πρακτόρων και tour operators, καθώς και επιλεγμένων μέσων, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον τους για τη χώρα μας.

Πρόκειται για μια εκ των κορυφαίων εκδηλώσεων της Tourism Media & Events που προσέφερε πεδίο δικτύωσης και προώθησης σε ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς, συμβάλλοντας στη στρατηγική ενδυνάμωση της παρουσίας της Ελλάδας στην αγορά της Δανίας και της Νότιας Σουηδίας.

Η διοργάνωση, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Scandic Spectrum, τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη.

Το πρώτο μέρος του «Greek Tourism Workshop» περιλάμβανε κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις μεταξύ ελληνικών προορισμών, τουριστικών επιχειρήσεων και Δανών επαγγελματιών τουρισμού.

Με το πέρας των επαγγελματικών συναντήσεων ακολούθησαν παρουσιάσεις από την τιμώμενη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την κα Πάττυ Κωνσταντινίδου, μέλος της Ομάδας Τουριστικής Προβολής, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής – «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», από τους κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Συντονιστή Έργου και κα Ιωάννα Γεωργοπούλου, Υπεύθυνη Δημοσιότητας, την Περιφέρεια Κρήτης από τον Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για θέματα Τουρισμού, Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου από την Επικεφαλής Επιχειρηματικής Υποστήριξης, κα Λένα Στεφανουδάκη, καθώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την κα Αργυρώ Παπαϊωάννου, στέλεχος της Διεύθυνσης Τουρισμού, Τμήμα Τουριστικής Προβολής.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής – Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., ο Δήμος Χίου και το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Επίσημος χορηγός αερομεταφορών της διοργάνωσης ήταν η Aegean Airlines, ενώ χορηγός επικοινωνίας το Tourismtoday.gr.

Σημειώνεται ότι το επόμενο «Greek Tourism Workshop» της Tourism Media & Events θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.