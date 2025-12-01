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Enterprise Greece και Dubai Chambers ανέδειξαν τις κορυφαίες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό σε Ελλάδα και Ντουμπάι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:10 - 01 Δεκ 2025

Enterprise Greece και Dubai Chambers ανέδειξαν τις κορυφαίες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό σε Ελλάδα και Ντουμπάι

Reporter.gr Newsroom
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Η Enterprise Greece, το Dubai Chambers και το Hellenic Business Council – Dubai, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνδιοργάνωσαν στις 27 Νοεμβρίου 2025 επιχειρηματική εκδήλωση με τίτλο «Unveiling Prime Tourism Investment Opportunities in Greece and Dubai» στα κεντρικά γραφεία του Dubai Chambers.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για υψηλόβαθμους αξιωματούχους, επενδυτές, developers και ηγετικά στελέχη του τουρισμού από τις δύο χώρες και ανέδειξε στρατηγικά έργα και επενδυτικές ευκαιρίες σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας: από θέρετρα, μαρίνες και μεικτές αναπτύξεις έως υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα άνοιξε με τις τοποθετήσεις της κας Maha AlGargawi, Αντιπροέδρου Business Advocacy του Dubai Chambers, και του Δρ. Μαρίνου Γιαννόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, ενώ στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Χάρης Θεοχάρης. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Θεοχάρης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Dubai Chambers, ο οποίος θα ηγηθεί επιχειρηματικής αποστολής στην Ελλάδα στις αρχές του νέου έτους. Μεταξύ των παρευρισκομένων στην εκδήλωση ήταν και η H.E. Badreya Yousuf Al Maidoor, Assistant Undersecretary of the Support Services Sector στο Υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού των ΗΑΕ.

Ακολούθησε παρουσίαση με θέμα «Το Τοπίο του Ελληνικού Τουρισμού: Επενδυτικές Ευκαιρίες», από την κα Χίλντα Αλισανδράτου, Διευθύντρια Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece. Η παρουσίαση εστίασε στη νέα φάση διαρθρωτικής ανάπτυξης στην οποία εισέρχεται η χώρα, με αιχμή τον τουρισμό. Με αφετηρία τα ιστορικά αποτελέσματα του 2024 (40,7 εκατ. επισκέπτες, 21,6 δισ. ευρώ έσοδα και το υψηλότερο μέσο μέγεθος συμφωνιών στην Ευρώπη), η κα Αλισανδράτου υπογράμμισε:

  • τη ραγδαία ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
  • την ισχυρή και διευρυνόμενη διεθνή παρουσία του ελληνικού τουριστικού brand, και
  • τη σημαντική διεύρυνση του αποτυπώματος του ελληνικού τουριστικού brand στις διεθνείς αγορές

Επισήμανε, επίσης, την ανάδειξη της Αθήνας σε κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό διακοπών πολυτελείας, η οποία πλέον εμφανίζει τον δεύτερο υψηλότερο ADR (Average Daily Rate) στην Ευρώπη μετά το Παρίσι, και παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων, από mega-resorts και μαρίνες έως branded residences και υπερπολυτελείς μεικτές αναπτύξεις. Συνολικά, η Ελλάδα αποτυπώθηκε ως προορισμός υψηλής ανάπτυξης, ελκυστικών αποδόσεων και περιορισμένου ρίσκου για το διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Mohammad Alkassim, Director – Europe and The Americas Region, International Relations, Dubai Chambers, με θέμα «Why Dubai», στην οποία ανέδειξε τη στρατηγική θέση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου τουρισμού και επενδύσεων και παρουσίασε την ισχυρή πλατφόρμα που προσφέρει σε περιφερειακούς και διεθνείς επενδυτές.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Προέδρος του Hellenic Business Council – Dubai, κος Θάνος Καρβέλης. Ακολούθησε συνεδρία networking, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν συγκεκριμένα έργα και πιθανές συνεργασίες σε ένα ανεπίσημο, αλλά στοχευμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα παγκόσμια brands της Ελλάδας και βασικό μοχλό επενδύσεων. Συνεργαζόμενοι με τα Dubai Chambers και το Hellenic Business Council Dubai, συνδέσαμε επενδυτές με μια νέα γενιά υψηλής ποιότητας και βιώσιμων τουριστικών έργων στην Ελλάδα, διερευνώντας παράλληλα συνέργειες με το παγκόσμιας κλάσης τουριστικό οικοσύστημα του Ντουμπάι.»

Η κα Maha AlGargawi, Αντιπρόεδρος Business Advocacy στο Dubai Chambers, τόνισε: «Το Dubai Chambers παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη δημιουργία ισχυρότερων διεθνών συνεργασιών και στο άνοιγμα νέων οδών για επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Ο τουρισμός αποτελεί καίριο τομέα τόσο για το Ντουμπάι όσο και για την Ελλάδα, υποστηριζόμενος από ισχυρές επιδόσεις και αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει την αξία της διασύνδεσης των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων, ώστε να διερευνηθούν ευκαιρίες υψηλού δυναμικού και να εμβαθύνει η διμερής μας συνεργασία.»

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