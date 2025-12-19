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Σταθερότητα στις ευρωαγορές με φόντο τα επιτόκια και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία
Χρηματιστήρια
11:01 - 19 Δεκ 2025

Σταθερότητα στις ευρωαγορές με φόντο τα επιτόκια και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκοί δείκτες παραμένουν σταθεροί την Παρασκευή (19/12), καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται μια πληθώρα αποφάσεων για τα επιτόκια και στρέφονται στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό στη Γαλλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή τη στιγμή σε θετικό έδαφος, πάνω από το μηδέν στις 585,49 μονάδες με τα περισσότερα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν αντίστοιχη σταθερότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX καταγράφει μικρή άνοδο 0,06% στις 24,210.41 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ανεβαίνει αντίστοιχα 0,05% στις 9,842.70 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γαλλικός CAC παραμένει αυτή την ώρα αμετάβλητος στις 8,150.88 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,08% στις 17,146.15 μονάδες και ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 0,18% στις 44,543.50 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, οι κολοσσοί αθλητικών ειδών Puma και Adidas υποχωρούν κατά 1,9% και 0,7% αντίστοιχα, καθώς οι ανησυχίες για τις επιδόσεις της αμερικανικής ανταγωνίστριας Nike επηρεάζουν και τις εταιρείες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παρότι η Nike ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street στα αποτελέσματα του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου, οι επενδυτές ανησύχησαν από την αδυναμία της κινεζικής αγοράς και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο του καθεστώτος δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Επισημαίνεται ότι οι μετοχές της Nike υποχώρησαν κατά 10% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η μετοχή έχει χάσει 20% από το υψηλό του Φεβρουαρίου.

Από την άλλη, η Puma ήταν μία από τις χειρότερες σε απόδοση μετοχές του Stoxx 600 το πρωί της Παρασκευής.

Οι περιφερειακοί επενδυτές εξακολουθούν να επηρεάζονται από μια ημέρα γεμάτη από αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, καθώς την Πέμπτη ανακοινώθηκαν αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Norges Bank και τη Riksbank. Όλες, εκτός από την Τράπεζα της Αγγλίας — η οποία μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης — διατήρησαν αμετάβλητα τα βασικά τους επιτόκια.

Η ΕΚΤ από τη μεριά της αναβάθμισε τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της ευρωζώνης, δηλώνοντας ότι πλέον αναμένει ανάπτυξη έως 1,4% το 2025 και 1,2% το 2026.

Την Παρασκευή, οι ευρωπαίοι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στη Γαλλία, όπου οι νομοθέτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συνομιλίες για τον προϋπολογισμό. Μια κοινή επιτροπή πολιτικών θα διαπραγματευτεί τους όρους ενός σχεδίου δαπανών για το 2026, ωστόσο οι ιδεολογικές πολιτικές διαφορές ενδέχεται να καταστήσουν δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης. Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα υποχρέωνε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνύ να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα, ώστε να συνεχιστούν οι δαπάνες και ο δανεισμός στο νέο έτος μέχρι να εγκριθεί προϋπολογισμός.

Τον περασμένο μήνα, ο Λεκορνύ δήλωσε ότι η πιθανή απουσία προϋπολογισμού πριν από το νέο έτος αποτελεί «έναν κίνδυνο που αιωρείται πάνω από τη Γαλλία», σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα έχει ήδη βιώσει έντονη πολιτική αναταραχή φέτος, όταν ο Λεκορνύ — ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε πέντε χρόνια — παραιτήθηκε έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία, για να επανέλθει στο αξίωμα αργότερα την ίδια εβδομάδα.

Σε άλλες εξελίξεις, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ενέκριναν πακέτο βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ (105,5 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία, επιλέγοντας να μην χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση δανείων προς το Κίεβο.

Τα οικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη που ανακοινώνονται σήμερα περιλαμβάνουν τον τελευταίο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK στη Γερμανία, τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην Ιταλία.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι παγκόσμιοι επενδυτές θα παρακολουθούν τα στοιχεία για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και τα τελικά δεδομένα για το καταναλωτικό κλίμα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Δεκέμβριο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών κινούνταν μεικτά το πρωί της Παρασκευής, αφού τα στοιχεία για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού βοήθησαν τις αμερικανικές αγορές να διακόψουν ένα σερί τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων την Πέμπτη.

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