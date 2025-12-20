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Η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή στα εγκαίνια της πρώτης απευθείας πτήσης της Cyprus Airways Λάρνακα- Ηράκλειο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:05 - 20 Δεκ 2025

Η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή στα εγκαίνια της πρώτης απευθείας πτήσης της Cyprus Airways Λάρνακα- Ηράκλειο

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την έναρξη των τακτικών δρομολογίων της Cyprus Airways μεταξύ Λάρνακας και Ηρακλείου, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή παρευρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την πτήση εγκαινίων καθώς και  στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την υποδοχή της νέας απευθείας σύνδεσης, παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κουμή, εκπροσώπων της Cyprus Airways και θεσμικών φορέων.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε: «Η νέα απευθείας σύνδεση Λάρνακας– Ηρακλείου ενισχύει ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα Ελλάδας και Κύπρου και δημιουργεί νέες δυνατότητες για τον τουρισμό όλο τον χρόνο.

Η Κρήτη εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο, διεθνή προορισμό, με έντονη ταξιδιωτική κινητικότητα και κατά τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, αναβαθμισμένες υποδομές και σύντομα, με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.»

Παράλληλα, η κα Καραμανλή επισήμανε ότι «η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων συνεργειών μεταξύ προορισμών».

Κλείνοντας, η Υφυπουργός συνεχάρη τη διοίκηση της Cyprus Airways για την πρωτοβουλία αυτή, τονίζοντας ότι δημιουργεί αμοιβαία οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες Ελλάδας και Κύπρου.

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