Η Σύρος και η Κίμωλος, μαζί με τη Θηρασιά, το Πρασονήσι και το Καστελόριζο στους Times

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι βρετανικοί TIMES εκθειάζουν την Ελλάδα και τα νησιά της. Πότε με τη μια ευκαιρία - ακόμα και αν περιλαμβάνει διαφημίσεις - πότε με την άλλη, το έγκυρο Μέσο Ενημέρωσης δίνει τον "τόνο" στους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο τα προβεβλημένα μέρη της αλλά και από πολλά άλλα που "φαντάζουν" ως κρυμμένα μυστικά. Πρόσφατα, είχαν αναδείξει γραφικά χωριάξεχωρίζοντας από τις Κυκλάδες την Οία στη Σαντορίνη και τη Χώρα της Ίου προτείνοντας «πακέτα» διακοπών με συγκεκριμένα καταλύματα για μεν τη Σαντορίνη μέσω της Tui για δε την Ίο μέσω της Olympic Holidays.

Ωστόσο, με βάση σχετική ανακοίνωση, πέρα από τα κατά καιρούς διαφημιστικά κείμενα, υπάρχουν και εκείνα που έχουν προκύψει μέσα από δημοσιογραφικά ταξίδια, όπως αυτό του JamesLitston που εξερεύνησε και παρουσιάζει στο βρετανικό Μέσο τα 25 κρυφά χωριά και τις πόλεις της Ελλάδας που , όπως αναφέρει, είναι μακριά από το μαζικό τουρισμόκαι προτείνονται για το καλοκαίρι.

Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα αλλά και για τις λογικές τιμές τους, Η Σύρος και η Κίμωλος, μαζί με τη Θηρασιά, το Πρασονήσι και το Καστελόριζο.

Ειδικά για τη Σύρο, αναφέρεται στην Ερμούπολη και γράφει : «Όσοι βρουν τον δρόμο τους εδώ θα ανακαλύψουν μια ακμάζουσα πόλη με μαρμάρινους περιπάτους που διασταυρώνονται με δρομάκια γεμάτα μπουτίκ, μπαρ και εστιατόρια. Αφού θαυμάσετε τη νεοκλασική αρχιτεκτονική, κατευθυνθείτε προς την προκυμαία κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου για μια βουτιά στη θάλασσα και στη συνέχεια κοκτέιλ καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τον μεγαλοπρεπή μπλε τρούλο της».

Το δημοσίευμα για την Κίμωλο επικεντρώνεται στο Χωριό και αναφέρει : «Ο βασικός εμπειρικός κανόνας όταν εξερευνάτε τα πολλά νησιά της Ελλάδας είναι ότι όσο πιο δύσκολο είναι να φτάσετε κάπου, τόσο πιο αυθεντικό θα είναι. Η Κίμωλος είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Καθώς παρακάμπτεται από τις κύριες γραμμές των πορθμείων, για να φτάσετε εκεί απαιτείται πτήση ή πλοίο νότια από την Αθήνα προς το νησί της Μήλου και στη συνέχεια πλοίο. Από το λιμάνι, μια 15λεπτη ανηφορική διαδρομή σας φέρνει στο Χωριό, ένα ασβεστωμένο κυκλαδίτικο χωριό με δαιδαλώδη σοκάκια που γίνονται επιπλέον ανταποδοτικά για την αίσθηση της γνώσης, της τοπικής αυταρέσκειας».

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Times (thetimes.com) έχουν επανειλημμένα εγκωμιάσει την Κίμωλο ως έναν «παρθένο», «μυστικό» και «τέλειο» ελληνικό νησί των Κυκλάδων, ξεχωρίζοντας τη ζωντανή πλατεία στο Χωριό, τα παραδοσιακά "σύρματα" στην Γούπα, το εντυπωσιακό πέτρινο μανιτάρι "Σκιάδι" και τα κρυστάλλινα νερά στα Πράσσα. Το νησί περιγράφεται ως ένας αυθεντικός τόπος για ψαράδες και αγρότες, που προσφέρει γαστρονομικές εμπειρίες με ντόπια προϊόντα (λαδένια, τυρένια) και κοντινές εξορμήσεις στο ακατοίκητο νησάκι Πολύαιγος.