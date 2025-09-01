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Κυρανάκης: Αυξημένη συχνότητα δρομολογίων με 155 νέους οδηγούς στη Θεσσαλονίκη
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15:11 - 01 Σεπ 2025

Κυρανάκης: Αυξημένη συχνότητα δρομολογίων με 155 νέους οδηγούς στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Με την επαναφορά στα χειμερινά δρομολόγια, οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης ενισχύονται σημαντικά: 155 νέοι οδηγοί αναλαμβάνουν καθήκοντα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των οδηγών του ΟΑΣΘ σε 974. Αυτό σημαίνει συχνότερα δρομολόγια και περισσότερα καλοσυντηρημένα λεωφορεία στους δρόμους της πόλης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Θεσσαλονίκη. 155 νέοι οδηγοί μπαίνουν στην οικογένεια του ΟΑΣΘ και συνολικά 974 βρίσκονται πλέον στο τιμόνι. Αυτό σημαίνει περισσότερα λεωφορεία, πιο συχνά δρομολόγια και καλύτερη εξυπηρέτηση για τον επιβάτη. Η δέσμευσή μας είναι απλή: οι συγκοινωνίες της πόλης να δουλεύουν σωστά και να σέβονται το χρόνο του κόσμου.

Ο στόλος του ΟΑΣΘ περιλαμβάνει ήδη 156 καινούργια λεωφορεία – 110 ηλεκτροκίνητα ιδιόκτητα που κυκλοφορούν από το Μάιο του 2024 και 46 ντιζελοκίνητα με leasing που δρομολογήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Το επόμενο βήμα είναι τον Ιούνιο του 2026, με την προσθήκη 50 μεγάλων, αρθρωτών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μέσω διεθνούς διαγωνισμού, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στρατηγικός στόχος παραμένει μέχρι το τέλος του 2027 ολόκληρος ο στόλος του ΟΑΣΘ να αποτελείται αποκλειστικά από νέα λεωφορεία, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό προς τον πολίτη δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών».

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