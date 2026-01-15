ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:46 - 15 Ιαν 2026

Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Οι οδηγοί επανέλαβαν ότι δεν προτίθενται να σταματήσουν τον αγώνα τους, τον οποίο χαρακτηρίζουν δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο που απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται:

  • η παράταση του σχεδίου υποχρεωτικής στροφής στην ηλεκτροκίνηση,

  • η κατάργηση του τεκμαρτού στην φορολόγηση των επαγγελματιών,

  • η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πλατφόρμες μετακίνησης μέσω θεσμοθετημένου πλαισίου ελέγχου,

  • η καθιέρωση πλαισίου για την απασχόληση ΕΙΧ με οδηγό, και

  • η ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πεζή πορεία προς τη Βουλή, με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στα μέλη του Κοινοβουλίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης είχε προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση του προεδρείου του Συνδικάτου, κατά την οποία αναμενόταν να αποφασιστεί πιθανή παύση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ωστόσο,σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεδομένη θεωρείται η κήρυξη νέας 48ωρης απεργίας την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Φεβρουάριο για «να λύσουμε το πρόβλημα του Αιγαίου»
Ειδήσεις

Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Φεβρουάριο για «να λύσουμε το πρόβλημα του Αιγαίου»

Η σφαγή των αμνών
Ανεμοδείκτης

Η σφαγή των αμνών

Έρευνα RE/MAX Ελλάς: Ακίνητα έως 200.000 ευρώ και 60–100 τ.μ. οι πρώτες επιλογές των ξένων
Ακίνητα

Έρευνα RE/MAX Ελλάς: Ακίνητα έως 200.000 ευρώ και 60–100 τ.μ. οι πρώτες επιλογές των ξένων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές
Ειδήσεις

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα
Ειδήσεις

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας
Ειδήσεις

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

«Μύρισε» εκλογές η κίνηση Μητσοτάκη με τον Κυρανάκη
Ανεμοδείκτης

«Μύρισε» εκλογές η κίνηση Μητσοτάκη με τον Κυρανάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ