Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου

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Στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Οι οδηγοί επανέλαβαν ότι δεν προτίθενται να σταματήσουν τον αγώνα τους, τον οποίο χαρακτηρίζουν δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο που απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται:

η παράταση του σχεδίου υποχρεωτικής στροφής στην ηλεκτροκίνηση ,

η κατάργηση του τεκμαρτού στην φορολόγηση των επαγγελματιών ,

η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πλατφόρμες μετακίνησης μέσω θεσμοθετημένου πλαισίου ελέγχου,

η καθιέρωση πλαισίου για την απασχόληση ΕΙΧ με οδηγό , και

η ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πεζή πορεία προς τη Βουλή, με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στα μέλη του Κοινοβουλίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης είχε προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση του προεδρείου του Συνδικάτου, κατά την οποία αναμενόταν να αποφασιστεί πιθανή παύση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ωστόσο,σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεδομένη θεωρείται η κήρυξη νέας 48ωρης απεργίας την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.