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Η απάντηση Χριστοδουλίδη στον Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση
Πολιτική
10:09 - 08 Σεπ 2025

Η απάντηση Χριστοδουλίδη στον Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

Reporter.gr Newsroom
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Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει διαβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας (8/9) ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εκφράζοντας την ίδια ώρα την ελπίδα να πράξουν το ίδιο όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Στο περιθώριο επίσκεψής του σε Γυμνάσιο του Παραλιμνίου, ο κ. Χριστοδουλίδης κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Και στάθηκε σε τρία σημεία:

«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο.

Και για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτήν την πολιτική μας δέσμευση, εγώ ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της χώρας ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέσα από μια κοινή εταιρεία, μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω.

Το δεύτερο σημείο, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει.

Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Τρίτο και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσο και αν προκληθούν, γίνονται αναφορές, ακούω και διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται (να εμπλακώ) σε ένα δημόσιο διάλογο που κακό κάνει, δεν βοηθά, εκείνο που έχει σημασία είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Από το βήμα της ΔΕΘ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε για το ζήτημα ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει το έργο, τονίζοντας ότι θα την απεγκλώβιζε από την ενεργειακή απομόνωση, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι τελικές κινήσεις εξαρτώνται από την κυβέρνηση της Μεγαλόνησου.

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