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CashPro Forecasting™: Η Bank of America αξιοποιεί το AI στην πρόβλεψη ταμειακών ροών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:47 - 11 Δεκ 2025

CashPro Forecasting™: Η Bank of America αξιοποιεί το AI στην πρόβλεψη ταμειακών ροών

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025, η Bank of America βοήθησε περισσότερες από 3.000 εταιρείες να εξοικονομήσουν πάνω από 250.000 ώρες μέσω της λύσης CashPro Forecasting™. Η εν λόγω καινοτομία, που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επιλύει μία από τις πιο χρονοβόρες, αλλά κρίσιμες για τις επιχειρήσεις διαδικασίες των ομάδων treasury: τη διαδικασία πρόβλεψης ταμειακών ροών. Η λύση έχει μετατρέψει μια κυρίως χειροκίνητη διαδικασία σε μια γρήγορη, έξυπνη και αυτοματοποιημένη εμπειρία.

Αυτή η λύση πρόβλεψης είναι διαθέσιμη μέσω του CashPro, της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν οι πελάτες της BofA για όλες τις ανάγκες τους σε treasury, trade και διεθνείς πληρωμές.

«Η οικονομική αβεβαιότητα αποτελεί τη νέα κανονικότητα στις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε η Winnie Chen, επικεφαλής Global Payments Solutions για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Bank of America. «Είναι κρίσιμο να εξοπλίζουμε τους πελάτες μας με τα καλύτερα εργαλεία, αναλύσεις και πόρους, ώστε να μπορούν να πλοηγούνται με αυτοπεποίθηση σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον και να λαμβάνουν έγκαιρες, τεκμηριωμένες αποφάσεις.»

Όταν οι αγορές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι πελάτες στράφηκαν στο CashPro Forecasting για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δασμών και των επιτοκίων στις επιχειρήσεις τους. Η αυξημένη χρήση αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των χώρων εργασίας (workspaces) που δημιουργούν και μοιράζονται οι χρήστες εντός της εταιρείας τους. Στο δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 113% σε σχέση με τον μέσο όρο, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα στις 15 Απριλίου και 18 Ιουνίου. Οι πελάτες υπογραμμίζουν αυτό το χαρακτηριστικό ως βασικό πλεονέκτημα, καθώς παρέχει κοινή ορατότητα στις ομάδες και έναν συνεργατικό τρόπο αξιολόγησης του πώς οι ειδήσεις μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία.

«Έχουμε εντοπίσει πολλαπλές περιπτώσεις χρήσης για το BofA CashPro Forecasting. Ο απλός αλλά δυναμικός σχεδιασμός του το καθιστά εύκολο στην υλοποίηση και επιτρέπει σε πολλές ομάδες να αποκομίσουν άμεσα αξία. Με τον καιρό, είμαι βέβαιος ότι θα ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερους τρόπους αξιοποίησής του», δήλωσε ο Sal Campo, Enterprise Cash Management Manager στην Toyota Financial Services North America.

Πώς λειτουργεί

Συνήθως, η πρόβλεψη ταμειακών ροών πραγματοποιείται σε spreadsheets και αποτελεί μια σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητη διαδικασία, που μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα. Συχνά, τα δεδομένα έχουν ήδη καταστεί παρωχημένα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το CashPro Forecasting είναι ένα ιδιόκτητο εργαλείο data intelligence που ενσωματώνει αυτόματα δεδομένα λογαριασμών και χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση (machine learning) για να αναλύει τις παγκόσμιες ταμειακές θέσεις, να παράγει ακριβείς προβλέψεις και να παρέχει χρήσιμες αναλύσεις, όλα μέσα σε λίγα λεπτά.

Πλεονεκτήματα του CashPro Forecasting

  • Ταχύτητα πρόβλεψης: Αποτελέσματα σε λεπτά, όχι ημέρες.
  • Ορίζοντας πρόβλεψης: Από μία ημέρα έως και έναν χρόνο μπροστά.
  • Ευκολία πρόσβασης: Ενεργοποίηση με ένα κλικ μέσα από το CashPro.
  • Συμπεριλαμβάνεται στο CashPro: Προσφέρεται ως μέρος των υπηρεσιών Information Reporting.
  • Ολοκληρωμένη εικόνα λογαριασμών: Συμπεριλαμβάνει δεδομένα παγκόσμιων τραπεζικών λογαριασμών από άλλα ιδρύματα για μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Διαρκής βελτίωση

Τον Απρίλιο, η τράπεζα παρουσίασε μια βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που υποστηρίζει το CashPro Forecasting. Η αναβάθμιση επιτρέπει στη λύση να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει δεδομένα πέντε φορές ταχύτερα, βοηθώντας τους πελάτες να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις της αγοράς.

Πιο πρόσφατα, παρουσιάστηκε το Ask Global Payments Solutions, ένα εργαλείο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) που υποστηρίζει τους εργαζόμενους στην επίλυση ερωτημάτων.

«Δεν σταματάμε ποτέ να εξελίσσουμε την τεχνολογία μας», δήλωσε η Jennifer Sanctis, CashPro Product Executive στην GPS της Bank of America. «Καθώς οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύσσονται, η Bank of America συνεχίζει να ενισχύει το CashPro Forecasting, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες της παραμένουν μπροστά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.»

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