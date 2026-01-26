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Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση της Alpha Leasing
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:39 - 26 Ιαν 2026

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση της Alpha Leasing

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της από 20.6.2024 ανακοίνωσης, η Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Alpha Bank, Alpha Leasing.

Η αναδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε μέσω κοινής διάσπασης με λύση χωρίς εκκαθάριση της Alpha Leasing, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και εγκρίθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 23.1.2026.

Διά της Διάσπασης περιήλθαν στην πρόσφατα συσταθείσα και αδειοδοτημένη εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου, «ALPHA LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», οι εξυπηρετούμενες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Alpha Leasing μαζί με τα σχετικά ακίνητα.

Παράλληλα, επιλεγμένη περίμετρος κυρίως μη εξυπηρετούμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μαζί με τα σχετικά ακίνητα, μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου Ευρώ 0,24 δισ., περιήλθε στην εταιρεία «HELLAS CAPITAL LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (η “HCL”), έναντι νεοεκδοθεισών μετοχών της HCL (η «Προσωρινή Συμμετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της HCL») προς την Alpha Συμμετοχών Α.Ε, η οποία ήταν ο μοναδικός μέτοχος της Alpha Leasing.

Επιπλέον, συγκεκριμένα ακίνητα της Alpha Leasing περιήλθαν σε νεοσυσταθείσες Εταιρείες του Ομίλου.

Κατά τα προβλεπόμενα στην από 20.6.2024 αρχική ανακοίνωση, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Alpha Συμμετοχών Α.Ε. προέβη στην πώληση και μεταβίβαση της Προσωρινής Συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της HCL, προς τη βασική μέτοχο της HCL.

Η χρηματοοικονομική επίπτωση των ως άνω πράξεων στα κεφάλαια και στη ρευστότητα του Ομίλου είναι επουσιώδης και έχει ήδη αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη του.

Η αναδιοργάνωση μέσω της Διάσπασης αποτελεί μέρος των στοχευμένων ενεργειών μετασχηματισμού του Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου προς την ενίσχυση των προοπτικών επέκτασης της δραστηριότητάς του στον κλάδο των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing).

Ο Όμιλος ενισχύει το στρατηγικό αποτύπωμά του στην Επιχειρηματική Τραπεζική, αξιοποιώντας την κλίμακα, την τεχνογνωσία και το ενιαίο οικοσύστημα εταιρικών λύσεων και διά της Νέας Alpha Leasing ενισχύει τη στρατηγική θέση του στην αγορά των χρηματοδοτικών μισθώσεων, με στόχο την παροχή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας λύσεων προς τους Πελάτες του.

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