ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιαννακλής (Eurobank): Το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας δεν είναι αποκλειστικά ψηφιακό, αλλά υβριδικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:21 - 24 Απρ 2026

Γιαννακλής (Eurobank): Το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας δεν είναι αποκλειστικά ψηφιακό, αλλά υβριδικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη θέση ότι η εμπειρία του πελάτη αποτελεί πλέον κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης για τις τράπεζες και όχι απλώς δείκτη ικανοποίησης, ανέπτυξε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επικεφαλής Retail & Digital Banking, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, κατά τη συμμετοχή του στο Delphi Economic Forum, στο πάνελ με θέμα «Customer Experience in the Age of AI: Delivering Trust & Growth».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γιαννακλής υπογράμμισε ότι η εμπειρία του πελάτη δεν κρίνεται μόνο από την καθημερινή εξυπηρέτηση, αλλά κυρίως από τα σημεία που δοκιμάζεται η σχέση με τον πελάτη. Οι σημαντικότερες μεταβολές στον δείκτη σύστασης (Net Promoter Score, NPS), όπως σημείωσε, δεν συνδέονται μόνο με τις καθημερινές συναλλαγές, αλλά κυρίως με τα σημεία όπου ο πελάτης χρειάζεται να λύσει ένα πρόβλημα, περιμένει ή λαμβάνει μια σημαντική απόφαση ή διαμορφώνει την πρώτη του εντύπωση κατά την έναρξη της σχέσης του με την τράπεζα.

Σε όλες αυτές τις στιγμές, τόνισε, κρίνεται έντονα η εμπιστοσύνη, ακριβώς γιατί κάθε πελάτης είναι διαφορετικός και η τράπεζα καλείται να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών. Η καθημερινή εξυπηρέτηση παραμένει κρίσιμη, καθώς διαμορφώνει τη συνολική συνέπεια της εμπειρίας. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη σημασία έχουν τα σημεία στα οποία η τράπεζα καλείται να ανταποκριθεί με ταχύτητα, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Ο κ. Γιαννακλής σημείωσε ακόμη ότι ο δείκτης NPS δεν είναι μόνο μέτρο ικανοποίησης, αλλά και δείκτης εμπιστοσύνης και σχέσης με τον πελάτη. Η βελτίωση της εμπειρίας δεν επηρεάζει μόνο τη στάση του πελάτη, αλλά συνδέεται άμεσα με ισχυρότερη σχέση, μεγαλύτερη συνέπεια στην αλληλεπίδραση με την τράπεζα και πιο σταθερή βάση για μελλοντική ανάπτυξη.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τεχνολογία και ανθρώπινη επαφή μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης, αναφέρθηκε στη διαχείριση παραπόνων. Όπως επισήμανε, η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατηγοριοποίηση, την προτεραιοποίηση και τη γρήγορη δρομολόγηση των αιτημάτων, ωστόσο η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης παραμένει βαθιά ανθρώπινη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δεν ζητά μόνο ταχύτητα, αλλά θέλει να αισθανθεί ότι εισακούστηκε, ότι έγινε αντιληπτός και ότι κάποιος ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη επίλυσης του ζητήματός του.

Αναφερόμενος στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας στη νέα τραπεζική εμπειρία, ο κ. Γιαννακλής σημείωσε ότι η σωστή ισορροπία δεν είναι ζήτημα αντιπαράθεσης ανάμεσα στην τεχνολογία και τον άνθρωπο, αλλά σωστής κατανομής ρόλων. Η τεχνολογία, όπως εξήγησε, πρέπει να αξιοποιείται εκεί όπου μειώνει την προσπάθεια του πελάτη, απλοποιεί τις διαδικασίες και κάνει την εμπειρία ταχύτερη και πιο συνεπή, χωρίς όμως να αφαιρεί την αίσθηση ελέγχου, υποστήριξης και εμπιστοσύνης.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννακλής υπογράμμισε ότι το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας δεν είναι αποκλειστικά ψηφιακό, αλλά υβριδικό. Ο πελάτης δεν ζητά ούτε μόνο τεχνολογία ούτε μόνο ανθρώπινη επαφή, αλλά μια τράπεζα που είναι γρήγορη όταν πρέπει και ουσιαστικά δίπλα του όταν αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ - ΕΕ: Συμφωνία - σταθμός για κρίσιμα ορυκτά και αλυσίδες εφοδιασμού
Ειδήσεις

ΗΠΑ - ΕΕ: Συμφωνία - σταθμός για κρίσιμα ορυκτά και αλυσίδες εφοδιασμού

Y/KNOT Invest: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ - Άντληση 22,78 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις

Y/KNOT Invest: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ - Άντληση 22,78 εκατ. ευρώ

Η πρόοδος και οι προκλήσεις για τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Τεχνολογία

Η πρόοδος και οι προκλήσεις για τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Πρόστιμα 54.000 ευρώ σε εννέα πρατήρια για υπερβάσεις τιμών και παρατυπίες
Οικονομία

Πρόστιμα 54.000 ευρώ σε εννέα πρατήρια για υπερβάσεις τιμών και παρατυπίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street
Επιχειρήσεις

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ