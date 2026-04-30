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Τράπεζα Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ συνεχίζουν για 4η χρονιά την Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:23 - 30 Απρ 2026

Τράπεζα Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ συνεχίζουν για 4η χρονιά την Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα ανακοινώνουν τη συνέχιση της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε το 2023 και συνεχίζεται για 4η χρονιά, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Τράπεζας και ειδικότερα στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων.

H Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες αποσκοπεί στην ανάπτυξη, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, νέων δεξιοτήτων για γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο. Η δράση, υλοποιείται από τη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, εταίρο της Ύπατης Αρμοστείας, για τις ειδικότητες βοηθού κουζίνας και υπαλλήλου ξενοδοχείου καθώς και από το ελληνικό παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού International Women's Coffee Alliance (IWCA) για την ειδικότητα coffee expert/barista. Φέτος, 90 γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα επαγγελματικής ειδίκευσης με στόχο την απασχόλησή τους στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

Μέχρι σήμερα, 243 γυναίκες συμμετείχαν στους κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης της Ακαδημίας, αποκτώντας πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις που ενισχύουν την προοπτική απασχόλησής τους στον αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα, από τις οποίες το 34.2% εξασφάλισε εργασία στον τομέα του τουρισμού.

Η δέσμευση της Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει την κοινή πεποίθηση στη δυνατότητα κάθε γυναίκας να ξεπερνάει τα εμπόδια και να διαμορφώνει ένα μέλλον ίσων ευκαιριών, αξιοπρέπειας και σεβασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στις ειδικότητες της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες, επισκεφτείτε τους συνδέσμους της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση https://metadrasi.org/campaign/refugee-women-academy/ για τις ειδικότητες βοηθού κουζίνας και υπαλλήλου ξενοδοχείου καθώς και του ελληνικού παραρτήματος του παγκόσμιου οργανισμού International Women's Coffee Alliance (IWCA) https://iwcagreece.org/refugee-women-academy για την ειδικότητα coffee expert/barista. Οι αιτήσεις διαρκούν από 30.04.2026 ως 08.05.2026.

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