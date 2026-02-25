To ΕΚΚΟΜΕΔ... μπαίνει στο Netflix για την ενίσχυση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας
13:22 - 25 Φεβ 2026

To ΕΚΚΟΜΕΔ... μπαίνει στο Netflix για την ενίσχυση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και το Netflix ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας. Σήμερα, το ΕΚΚΟΜΕΔ και το Netflix υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο θέτει τις βάσεις για μια νέα συνεργασία με επίκεντρο την κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Ελλήνων δημιουργών, αξιοποιώντας τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τη διεθνή τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, Έλληνες σεναριογράφοι και σκηνοθέτες που θα επιλεγούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα προγράμματα της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Netflix. Το πρόγραμμα προσφέρει ειδικά σχεδιασμένες θεματικές ενότητες, σεμινάρια σε μορφή βίντεο, συνεντεύξεις, καθώς και αποκλειστικές συναντήσεις με κορυφαίους δημιουργούς και showrunners της διεθνούς σκηνής.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει επίσης το πλαίσιο για περαιτέρω κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, οι οποίες θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του Netflix και του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, δήλωσε σχετικά: «Η Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού επενδύουν συστηματικά και μεθοδικά στον τομέα των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου. Η δημιουργία και ολοκλήρωση του ΕΚΚΟΜΕΔ, του εξειδικευμένου φορέα μας για τα οπτικοακουστικά και την ψηφιακή δημιουργία αποτέλεσε το πρώτο και ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης των δημιουργών και της παραγωγής, όσο και εργαλεία για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών και τηλεοπτικών Προγραμμάτων. Η νέα αυτή συνεργασία με το Netflix επισφραγίζει τον σχεδιασμό μας και οδηγεί την Ελλάδα στην πρωτοπορία προσφέροντας εργαλεία και ευκαιρίες στους δημιουργούς και ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στην κοινότητα».

Με αφορμή τη συνεργασία με το Netflix, o Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, δήλωσε: «Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΚΟΜΕΔ και του Netflix για την κατάρτιση επαγγελματιών του ελληνικού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού οικοσυστήματος αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο. Για πρώτη φορά, η ψηφιακή πλατφόρμα κατάρτισης του Netflix καθίσταται διαθέσιμη σε δημιουργούς του ευρύτερου κλάδου και όχι αποκλειστικά σε επαγγελματίες που συνδέονται με παραγωγές ή υφιστάμενες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της πλατφόρμας. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού - την οποία με συνέπεια υλοποιεί το ΕΚΚΟΜΕΔ - ώστε να καταστεί η ελληνική οπτικοακουστική βιομηχανία ακόμη πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική. Μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της διασύνδεσης με τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και αναπτύσσουμε ολιστικά όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος: από την εκπαίδευση και την ανάπτυξη περιεχομένου έως τη διεθνή δικτύωση και τη βιώσιμη παραγωγή».

Από την πλευρά της, η Iole Maria Giannattasio, Director, Global Affairs, του Netflix για την Ιταλία και την Ελλάδα, σημείωσε: «Στο Netflix, πιστεύουμε ότι τα σπουδαία ταλέντα είναι αυτά που "γεννούν" σπουδαίες ιστορίες. Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν το ταλέντο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των δημιουργών διεθνώς. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση συνεργαζόμαστε με το ΕΚΚΟΜΕΔ, στηρίζοντας την καίρια αποστολή του για την ενδυνάμωση του εγχώριου δημιουργικού οικοσυστήματος. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους Έλληνες σεναριογράφους και σκηνοθέτες, προσφέροντάς τους τα εφόδια να αναδείξουν τη δυναμική τους και να εξελίξουν περαιτέρω τη δημιουργική τους πορεία».

