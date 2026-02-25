12:55 - 25 Φεβ 2026

Ferryscanner: Η Αίγινα πρωταγωνίστησε στις αποδράσεις των Ελλήνων την Καθαρά Δευτέρα

Σημαντικά αυξημένη εμφανίστηκε η ταξιδιωτική κίνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ferryscanner, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η Αίγινα, η Σύρος και η Κέρκυρα καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, ενώ ισχυροί πόλοι έλξης παραμένουν το Ηράκλειο, η Άνδρος, η Νάξος, τα Χανιά, η Σκύρος, η Κέα και η Μύκονος.

Η φετινή εικόνα αποτυπώνει σαφή στροφή προς τις νησιωτικές αποδράσεις, με αρκετούς προορισμούς να καταγράφουν υψηλές ποσοστιαίες αυξήσεις, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την έντονη επιθυμία των Ελλήνων για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια.

Η Αίγινα κλέβει την παράσταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Αίγινα αναδεικνύεται στον βασικό πρωταγωνιστή του τριημέρου, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων και καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2025. Η Σύρος εδραιώνεται ως κορυφαία επιλογή στις Κυκλάδες (+500%), ενώ η Κέρκυρα ενισχύεται κατά 333%. Στις πλέον κλασικές επιλογές των ταξιδιωτών, βρίσκεται σταθερά και το Ηράκλειο.

Μεγάλη ζήτηση παρουσίασαν προορισμοί τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο: η Άνδρος, η Νάξος, τα Χανιά, η Σκύρος, η Κέα και η Μύκονος διπλασίασαν τις κρατήσεις τους (+100%).

Παράλληλα, στις Κυκλάδες, η Σέριφος και η Σίφνος ξεχωρίζουν ως επιλογές για σύντομες αποδράσεις, ενώ στον Σαρωνικό πέρα από την Αίγινα, αυξημένη κινητικότητα εμφανίζουν και οι Σπέτσες με την Ύδρα. Οι γραμμές Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα και Πειραιάς – Αγκίστρι διατηρούν σταθερή ζήτηση, ενώ οι ενδονησιωτικές συνδέσεις όπως Μύκονος – Σύρος και Κάλυμνος – Κως δείχνουν ότι η μονοήμερη απόδραση κερδίζει έδαφος.

H κα Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά στοιχεία για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας καταδεικνύουν σαφή ενίσχυση της ταξιδιωτικής ζήτησης, με έντονη κινητικότητα τόσο σε καθιερωμένους όσο και σε νέους νησιωτικούς προορισμούς. Η σημαντική άνοδος στον Σαρωνικό και στις Κυκλάδες αποτυπώνει μια τάση προς πιο ευέλικτες και σύντομες αποδράσεις. Στη Ferryscanner παρακολουθούμε συστηματικά τις μεταβολές στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών και διαπιστώνουμε ότι η ευκολία και η ταχύτητα στην οργάνωση του ταξιδιού αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες επιλογής».

