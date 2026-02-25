Χρηματιστήριο: Πτώση στις 6 από τις τελευταίες 7 συνεδριάσεις - Ακολουθεί κρίσιμο διήμερο
10:14 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η 3η συνεχόμενη πτώση για τον ΓΔ (και 6η στις τελευταίες 7 συνεδριάσεις) έφεραν την αγορά κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους απόδοσης από την αρχή του χρόνου (ΓΔ +6,5% / STOXX600 +6.2%) και μείωσαν αισθητά τις διαφορές μεταξύ κλάδων (ΔΤΡ +9,5%) , όχι όμως και των επιμέρους μετοχών (ενδεικτικά ΕΕΕ +20,6% / METLEN -23.8%).

H χθεσινή συνεδρίαση είχε υψηλό τζίρο (411 εκ.), μεγάλα κέρδη (ΒΙΟ, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, CENER), ισχυρές απώλειες (ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ) και διάσπαση της μηνιαίας στήριξης για τον ΓΔ (κλείσιμο στις 2259 -0,64%).

Θετικά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΤτΕ σχετικά με την ταξιδιωτική κίνηση το 2025 με συνολικά 38 εκ. τουρίστες να επισκέπτονται την χώρα και να αφήνουν συνολικά 23,6 δισ. σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Δύο νέες εκθέσεις για ελληνικές εισηγμένες, με την HSBC να διατηρεί την σύσταση αγοράς για την ΜΠΕΛΑ αλλά να κόβει την τιμή στα 32,50 (από 37,50), ενώ η OPTIMA σε δική της έκθεση για τα ΕΛΠΕ ανεβάζει την τιμή στόχο στα 9,80 (από 8,30) με σύσταση αγοράς.

Αρκετές οι ειδήσεις για την METLEN, με τον S&P να διατηρεί σταθερό το outlook (BB+) και την εισηγμένη να ανακοινώνει νέο σημαντικό υβριδικό έργο ΑΠΕ στην ΜΒ ισχύος 198MW και παράλληλα συμφωνία (MoU) με την Shell για διάθεση LNG την πενταετία 2027-31 χρησιμοποιώντας και τους τερματικούς σταθμούς σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη.

Σημαντική ημέρα η αυριανή (26/2) με πληθώρα εισηγμένων να ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους (ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΙΝΤΕΚ κα) καθορίζοντας και το πλαίσιο που θα κινηθούν μέσα στο 2026, κάτι που θα επηρεάσει και τις εκτιμήσεις αναλυτών και επενδυτών.

Θετικά τα κλεισίματα στις ΗΠΑ (S&P +0.77% / Nasdaq +1.04%) , μεικτά στην Ευρώπη με τα βασικά θέματα να παραμένουν οι εξελίξεις στο Ιράν και ο νέος γύρος εμπορικού πολέμου που άνοιξε η κυβέρνηση D.Trump μετά την ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

