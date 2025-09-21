Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 20-21 Σεπτεμβρίου

Θεατρικές παραστάσεις σε ανοιχτά και κλειστά θέατρα, συναυλίες με μεγάλα ονόματα και η μεγάλη επιστροφή του Death Disco Open Air Festival – Όλα όσα σε περιμένουν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Θέατρο

Σκυλίσια ζωή, της Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Eliart

Η Αννέτα Παπαθανασίου μετά από την πετυχημένη παράσταση «Τα 39 Σκαλοπάτια» που ανέβασε στο θέατρο Eliart σκηνοθετεί τώρα την μαύρη κωμωδία της Καταλανής Μάρτα Μπουτσάκα, «Σκυλίσια Ζωή», με θέμα τον έρωτα, την οικογένεια, τις σχέσεις και τον θάνατο. Δύο αδέρφια, ο Αντώνης και η Στέλλα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για τη ζωή τους, για τις απιστίες, τα διαζύγια, τις αρρώστιες, τις φοβίες, τους έρωτες, την οικογένεια, τη μητέρα, την αγάπη, τον θάνατο. Το έργο πραγματεύεται με ευαισθησία και χιούμορ, την ζωή και τον θάνατο καθώς και το πόσο μπορούμε ή πρέπει να αποφασίζουμε για αυτά. 11 σκηνές με γρήγορες εναλλαγές και ανατροπές περιγράφουν την καθημερινότητα δύο αδερφών, την σχέση τους με την οικογένεια και την αδυναμία αποδοχής του θανάτου. Η συγγραφέας Μάρτα Μπουτσάκα χειρίζεται το δύσκολο θέμα της ευθανασίας, με εξαιρετικό τρόπο, με συγκίνηση, χιούμορ και αρκετή δόση τρέλας.

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:15 και στις 21:15 και Κυριακή στις 18:15

15€ γενική είσοδος, 12€ φοιτητικό/ανέργων

Θέατρο Eliart, Αθήνα

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