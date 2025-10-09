ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Δεκάδες πίνακες του Bob Ross θα βγουν σε δημοπρασία για να ενισχυθούν οικονομικά οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί των ΗΠΑ, έπειτα από τις εκτεταμένες περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τα δημόσια μέσα που επιβλήθηκαν νωρίτερα φέτος.

Τριάντα έργα του εκλιπόντος καλλιτέχνη προσφέρονται προς πώληση από την American Public Television (APT), σε δημοπρασίες που ξεκινούν στις 11 Νοεμβρίου. Ο οργανισμός, που διανέμει προγράμματα σε δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς, έχει δεσμευτεί ότι το 100% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί για τη στήριξη των σταθμών που συνεργάζονται με την APT και το PBS, σύμφωνα με δήλωση του οίκου δημοπρασιών Bonhams.

«Η δημοπρασία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη δημόσια τηλεόραση, η οποία αντιμετωπίζει πρόσφατες μειώσεις στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση», ανέφερε η Bonhams.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενθάρρυνε τις περικοπές, το Κογκρέσο αποφάσισε να «κόψει» 1,1 δισ. δολάρια από την κρατική χρηματοδότηση προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς (όπως το PBS και το NPR), αλλά και τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Corporation for Public Broadcasting – μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που διαχειρίζεται τα κονδύλια για τα δημόσια μέσα – ως «τερατούργημα». Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν κατηγορήσει το PBS ότι προωθεί τη wokeατζέντα μέσω του προγράμματός του.

Αντίθετα, Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν καταδικάσει τις περικοπές, τονίζοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο του PBS για τα παιδιά και τη σημασία των τοπικών σταθμών σε αγροτικές περιοχές, οι οποίοι βασίζονται σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ο Bob Ross έγινε διάσημος μέσα από την δημόσια τηλεόραση. Η πολύ γνωστή εκπομπή του, «The Joy of Painting» – στην οποία δίδασκε τεχνικές ζωγραφικής και μοιραζόταν σκέψεις για τη ζωή και τη φύση – προβλήθηκε για πάνω από δέκα χρόνια στο PBS, ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το ενδιαφέρον για τον Ross αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το 2021 κυκλοφόρησε στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ που περιέγραφε τη ζωή του και τις επιχειρηματικές διαμάχες γύρω από το όνομά του. Ο Bob Ross πέθανε από καρκίνο το 1995 σε ηλικία 52 ετών.

«Ο Bob Ross αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσβάσιμη σε όλους μέσω της δημόσιας τηλεόρασης», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της Bob Ross Inc. «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ουσιαστικό τρόπο να μοιραστούμε τα έργα του από το να στηρίξουμε την αποστολή της δημόσιας τηλεόρασης να εκπαιδεύει και να εμπνέει», προσέθεσε.

Η παρούσα δημοπρασία περιλαμβάνει πίνακες που ο Ross ζωγράφισε μπροστά στην κάμερα και σε τηλεοπτικά γυρίσματα. Νωρίτερα φέτος, δύο έργα του Bob Ross πουλήθηκαν σε δημοπρασία για 95.750 και 114.800 δολάρια αντίστοιχα.