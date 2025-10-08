Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Συντάγματος, μετά από δημόσιο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έδωσε τέλος στην πολυήμερη απεργία πείνας που διεξήγαγε επί 23 ημέρες.

Ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος παραβρέθηκε στη συγκέντρωση μαζί με τη σύζυγό του και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο ίδιος ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του και τόνισε με έμφαση ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε ξεκινήσει απεργία πείνας διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την ταυτοποίηση και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, αιτήματα τα οποία τελικά έγιναν δεκτά, κατόπιν των επίμονων πιέσεών του.

Σχετικά με την εκταφή, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ζητήθηκε αναβολή ώστε να μπορέσει να παρευρεθεί τεχνικός σύμβουλος εκ μέρους της οικογένειας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στη διαδικασία θα είναι παρόντες εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια.

Η νέα ημερομηνία της εκταφής αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.