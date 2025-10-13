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Free City: Τι θα κάνουμε δωρεάν αυτή την εβδομάδα στην πόλη
Magazino
20:00 - 13 Οκτ 2025

Free City: Τι θα κάνουμε δωρεάν αυτή την εβδομάδα στην πόλη

Reporter.gr Newsroom
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Αυτή την εβδομάδα (13-17/10) κάνουμε βόλτες στην Αθήνα,, βλέπουμε παραστάσεις, ακούμε μουσική – φυσικά δωρεάν.

18 χρόνια “Ανάσα” στο Ζάππειο

Η ΑΝΑΣΑ, η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα για την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, γιορτάζει 18 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία και θα πραγματοποιήσει μια δωρεάν μεγάλη επετειακή εκδήλωση “18 χρόνια ΑΝΑΣΑ – Δίνω αξία στον Εαυτό μου” την Δευτέρα στο Ζάππειο Μέγαρο, με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της νεολαίας και του ευρύ κοινού, προβάλλοντας θετικά πρότυπα στήριξης της ψυχικής και σωματικής υγείας στη νέα γενιά. Στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Δράσεις & Engagement για το ευρύ κοινό, συνοδεία μουσικής Naya Douka–τραγούδι, Διονυσία Γεωργιάδου-σαξόφωνο, Interactive Art Installation “Self Love” από την Caroline Rovithi, αλλά και το ΑΝΑΣΑ Booth “Self-Love Tips” για κοινό/επισκέπτες. Το πάρτι θα κορυφωθεί με μία μεγάλη συναυλία με την Κλαυδία (20.15 – 21.30) και DJ Music Party by Xenia Ghali (21.30 – 23.00)

Δευτέρα 13/10 στις 18:00 Ζάππειο Μέγαρο

Περισσότερα στο monopoli.gr

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