Free City: Οι προτάσεις μας για να διασκεδάσεις δωρεάν το ΣΚ στην Αθήνα

Και αυτό το Σαββατοκύριακο συγκεντρώσαμε όλα όσα θα κάνουμε στην πόλη, για να διασκεδάσουμε χωρίς πορτοφόλι.

Μέγαρο: Συναυλίες για όλους στο Φουαγιέ των Μουσών και στο Παγοδρόμιο

Tο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στήνει και φέτος την καθιερωμένη μουσική γιορτή του στο Φουαγιέ Μουσών με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας δωρεάν συναυλίες. Και λίγο πιο δίπλα, το μεγαλύτερο παγοδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας σας περιμένει! Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρχάριοι και προχωρημένοι μπορούν να απολαύσουν μοναδικές στιγμές στον πάγο, να διασκεδάσουν και να παρασυρθούν από το κλίμα των ημερών. Είτε έρθετε για να πατινάρετε είτε για να ακούσετε μουσική, η εμπειρία είναι μία: γιορτινή, χαρούμενη και ανοιχτή για όλους. Το πρόγραμμα του ΣΚ έχει ως εξής:

20/12/2025 στις 18:30: Χορωδία Polyphonica

21/12/2025 στις 15:15: Jazz sharp # 9 – συγκρότημα jazz του μουσικού σχολείου Αλίμου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη

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