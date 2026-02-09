Με άρωμα 2004 η νέα φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου

Η adidas παρουσίασε τη νέα επίσημη εντός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της ομάδας και τον ρόλο της φανέλας ως στοιχείο σύνδεσης ανάμεσα στην ομάδα και τους φιλάθλους της.

Η καθαρή λευκή βάση αποτελεί το θεμέλιο της εμφάνισης, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από έντονες μπλε λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στα χρώματα της Ελλάδας. Οι κλασικές τρεις ρίγες της adidas εκτείνονται στους ώμους και στα μανίκια, ενισχύοντας τη διαχρονική αγωνιστική αισθητική, ενώ τα διακριτικά ριμπ τελειώματα στον γιακά και στις μανσέτες προσθέτουν μια εκλεπτυσμένη, σύγχρονη πινελιά. Στο κέντρο του σχεδιασμού δεσπόζει το έμβλημα του «πειρατικού», ένα ισχυρό σύμβολο της ποδοσφαιρικής ταυτότητας της Ελλάδας που προσδίδει υπερηφάνεια και ξεχωριστή αισθητική. Ο σχεδιασμός συνολικά συνδυάζει τεχνολογία για σύγχρονες αγωνιστικές επιδόσεις. Οι ελληνικές αναφορές, δημιουργούν μια εμφάνιση που τιμά τόσο την ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας όσο και την ευρύτερη πολιτιστική της κληρονομιά.

Η εμφάνιση έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου και ενσωματώνει την πιο πρόσφατη τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, αξιοποιώντας ελαστικά υφάσματα προηγμένης κατασκευής με τρισδιάστατη χαρτογράφηση σώματος (3D body mapping) για βελτιωμένο αερισμό, αυξημένη διαπνοή και αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας σε συνθήκες υψηλής έντασης και θερμοκρασίας. Οι διάτρητες επιφάνειες με τις τρεις ρίγες και οι στρατηγικά τοποθετημένες επιφάνειες από διάτρητο ύφασμα βελτιώνουν τη ροή του αέρα και την άνεση.

Στην καμπάνια πρωταγωνιστούν ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας ανδρών , Τάσος Μπακασέτας, και η αρχηγός της Εθνικής ομάδας γυναικών, Σοφία Κόγγουλη.