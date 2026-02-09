Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ
Ειδήσεις
12:42 - 09 Φεβ 2026

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Reporter.gr Newsroom
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων

2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια

3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

