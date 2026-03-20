ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Brain fog μετά τα 50: Τι συμβαίνει στο μυαλό μου;
Magazino
09:18 - 20 Μαρ 2026

Brain fog μετά τα 50: Τι συμβαίνει στο μυαλό μου;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αδυναμία συγκέντρωσης και η δυσκολία στη μνήμη είναι συμπτώματα που πολλές από εμάς βιώνουμε μετά τα 50 και στην εμμηνόπαυση.

Μπορεί να το έχετε νιώσει κι εσείς ή να ταυτίζεστε με τα βίντεο στο TikTok που δείχνουν γυναίκες μετά τα 40 ή μετά τα 50 να περιφέρονται στα δωμάτια χωρίς να θυμούνται τι ήθελαν να κάνουν και γιατί… Η αίσθηση ότι «το μυαλό δεν λειτουργεί όπως πριν» είναι πράγματι μια εμπειρία που πολλές γυναίκες περιγράφουν μετά τα 50. Δυσκολία συγκέντρωσης, στιγμιαία κενά μνήμης, νοητική κόπωση ή αργότερη ανάκληση πληροφοριών είναι συμπτώματα που συχνά περιγράφονται με τον όρο brain fog ή ομίχλη στον εγκέφαλο στα ελληνικά.

Αν και μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, η επιστήμη δείχνει ότι τις περισσότερες φορές πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που σχετίζεται με φυσιολογικές αλλαγές της ηλικίας, τον σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και τις ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής
Magazino

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση
Magazino

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους
Πολιτική

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 10:53

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 10:43

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/06/2026 - 10:39

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Magazino
25/06/2026 - 10:35

Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Magazino
25/06/2026 - 10:33

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Ειδήσεις
25/06/2026 - 10:19

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 10:15

Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα - Live εικόνα

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ