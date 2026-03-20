Brain fog μετά τα 50: Τι συμβαίνει στο μυαλό μου;

Η αδυναμία συγκέντρωσης και η δυσκολία στη μνήμη είναι συμπτώματα που πολλές από εμάς βιώνουμε μετά τα 50 και στην εμμηνόπαυση.

Μπορεί να το έχετε νιώσει κι εσείς ή να ταυτίζεστε με τα βίντεο στο TikTok που δείχνουν γυναίκες μετά τα 40 ή μετά τα 50 να περιφέρονται στα δωμάτια χωρίς να θυμούνται τι ήθελαν να κάνουν και γιατί… Η αίσθηση ότι «το μυαλό δεν λειτουργεί όπως πριν» είναι πράγματι μια εμπειρία που πολλές γυναίκες περιγράφουν μετά τα 50. Δυσκολία συγκέντρωσης, στιγμιαία κενά μνήμης, νοητική κόπωση ή αργότερη ανάκληση πληροφοριών είναι συμπτώματα που συχνά περιγράφονται με τον όρο brain fog ή ομίχλη στον εγκέφαλο στα ελληνικά.

Αν και μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, η επιστήμη δείχνει ότι τις περισσότερες φορές πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που σχετίζεται με φυσιολογικές αλλαγές της ηλικίας, τον σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και τις ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση.

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