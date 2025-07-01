ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η MINOAN LINES εκπαιδεύει το προσωπικό της για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία
Ναυτιλία
16:23 - 01 Ιουλ 2025

Η MINOAN LINES εκπαιδεύει το προσωπικό της για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
Η MINOAN LINES σε συνεργασία με την εταιρία εξειδικευμένης εκπαίδευσης Synergia πραγματοποίησε ένα καινοτόμο για τον κλάδο της επιβατικής ναυσιπλοΐας, πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού των πλοίων για την Ευαισθητοποίηση και Παροχή Συνδρομής – Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία στο Πλοίο.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα ελληνικά ναυτιλιακά δεδομένα και πραγματοποιήθηκε ενδοεπιχειρησιακά. Το σεμινάριο εκτυλίχθηκε σε δύο ημέρες και φιλοξενήθηκε στα πλοία Knossos Palace στον Πειραιά στις 11 Απριλίου και Festos Palace στο Ηράκλειο στις 3 Μαΐου, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της MINOAN LINES στη ναυσιπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς.

Εργαζόμενοι και στελέχη της MINOAN LINES, σε πλοία, εκδοτήρια και Κεντρικά Γραφεία, συμμετείχαν στη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση, η οποία βασίστηκε στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 1177/2010 (Παράρτημα IV – άρθρο 14) για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμαμτος συμμετείχαν οι έμπειρες εισηγήτριες Ντέμη Μωραίτου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων & Gestalt Coach και Τόνια Χριστιάνα Ζώτου, Εκπαιδεύτρια – Διευθύντρια Κέντρου Ημέρας Συλλόγου ΑΜΥΜΩΝΗ.

Την έναρξη του προγράμματος χαιρέτισαν ο Πλοίαρχος Παπουτσάκης Γεώργιος, εκ μέρους της MINOAN LINES και ο Γεώργιος Σαρρής, Ιδρυτής της Synergia, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εγχειρήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την ενσυναίσθηση και τον επαγγελματισμό στη ναυτιλιακή εμπειρία.

Η MINOAN LINES, επενδύοντας διαχρονικά στην εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, παραμένει πιστή στο όραμά της για σύγχρονη, προσβάσιμη και ισότιμη ναυτιλία για όλους.

MINOAN LINES: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Έχοντας αναλάβει τον ρόλο ενός υπεύθυνου «πολίτη» απέναντι στην κοινωνία, η ΜΙΝΟΑΝ LINES δραστηριοποιείται με γνώμονα την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την αειφόρο ανάπτυξη και την αγάπη στα ζώα. Η Minoan Lines προσφέρει καλύτερες τιμές σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τοπικούς συλλόγους, αθλητικά σωματεία και οργανισμούς. Η εταιρεία «αγκαλιάζει» διαχρονικά το Χαμόγελο του Παιδιού ως αποκλειστικός μεταφορέας στις γραμμές της Κρήτης και καλύπτει σταθερά τις μεταφορές του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της εθελοντικής ιατρικής ομάδας των Γιατρών του Αιγαίου ΠΑΓΝΗ, στους οποίους και έχει δωρίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο mini van για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Έχοντας ως γνώμονα την στήριξη εγχειρημάτων, άρρηκτα συνδεδεμένων με το πολύτιμο αγαθό της υγείας των συνανθρώπων μας, η MINOAN LINES επέλεξε το 2021, να σταθεί αρωγός και να αναλάβει την οικονομική στήριξη και κάλυψη του κόστους αγοράς του προηγμένου συστήματος πλοήγησης Stealth Navigator S8 EM ENT, για την ενίσχυση του έργου της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη υποστήριξης των νησιών της Κρήτης και της Μήλου, η MINOAN LINES φροντίζει για την δωρεάν μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστών, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αμεσότητά της για υποστήριξη σε κρίσιμες καταστάσεις.

