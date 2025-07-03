ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Θεοχάρης: H ελληνική ναυτιλία ως γεωστρατηγικός πυλώνας
Ναυτιλία
23:40 - 03 Ιουλ 2025

Θεοχάρης: H ελληνική ναυτιλία ως γεωστρατηγικός πυλώνας

Reporter.gr Newsroom
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, μίλησε στο συνέδριο Economist Impact, τονίζοντας την στρατηγική αξία της ελληνικής ναυτιλίας εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος παγκόσμιος παράγοντας στις θαλάσσιες μεταφορές, με στόλο >5.000 πλοίων που αντιπροσωπεύει το ~20 % της παγκόσμιας χωρητικότητας, αν και η χώρα αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5 % του παγκόσμιου ΑΕΠ .

Υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο στόλο διεθνών μεταφορών παγκοσμίως. Όπως σημείωσε, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι στις παγκόσμιες αναταράξεις, στηρίζοντας τη διεθνή εμπορική ροή και ενισχύοντας τη σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Εμπορικές σχέσεις με ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2023, είπε, η Ελλάδα απετέλεσε τον δεύτερο σημαντικότερο εταίρο σε αφίξεις πλοίων στα αμερικανικά λιμάνια, εξυπηρετώντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος στη διασφάλιση αξιόπιστων και ασφαλών θαλάσσιων μεταφορών προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας.

Σχετικά με τις αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι, την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία και στρατηγική διαφοροποίηση στις εμπορικές της σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία της με στρατηγικούς εταίρους, ενώ παράλληλα εδραιώνεται ως πύλη σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Η ελληνική ναυτιλία, με παγκόσμια παρουσία, συνεχίζει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εμπορίου, ιδιαίτερα μέσω της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στην αυξανόμενη γεωπολιτική και γεωοικονομική ένταση, ο κ. Θεοχάρης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των μονομερών δασμολογικών μέτρων και της αντιπαλότητας ΗΠΑ - Κίνας. Όπως ανέφερε, η επιβολή περιορισμών με γεωπολιτικά κριτήρια δημιουργεί στρεβλώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, αυξάνοντας το κόστος, περιορίζοντας την ευελιξία των στόλων και ενισχύοντας τη ρυθμιστική πολυδιάσπαση. Αντί για μέτρα βασισμένα σε δασμούς, η συλλογική μας προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί σε θετικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την καινοτομία και θα προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

