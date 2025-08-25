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Τα ναυπηγεία Hyundai στο επίκεντρο των συναντήσεων του Μπιλ Γκέιτς στη Σεούλ
Ναυτιλία
08:35 - 25 Αυγ 2025

Τα ναυπηγεία Hyundai στο επίκεντρο των συναντήσεων του Μπιλ Γκέιτς στη Σεούλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η HD Hyundai βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μπιλ Γκέιτς στη Σεούλ, με κύριο θέμα συζήτησης τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR) και τη μελλοντική τους εφαρμογή στη ναυπηγική και την ενέργεια. Ο Γκέιτς, πρόεδρος του Ιδρύματος Gates και ιδρυτής της αμερικανικής εταιρείας TerraPower, συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Hyundai, Τσουνγκ Κι-σουν, για να εξετάσουν την πορεία της συνεργασίας τους.

Η Hyundai έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 15.000 teu, το οποίο θα κινείται με SMR. Το σχέδιο έχει λάβει έγκριση επί της αρχής από τον Αμερικανικό Νηογνώμονα (ABS) και συνοδεύεται από επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 300 δισ. γουόν (206 εκατ. δολάρια), με στόχο την ανάπτυξη πυρηνοκίνητων πλοίων έως το 2030.

Παράλληλα, η Hyundai εργάζεται σε νέες λύσεις, όπως οι πλωτές πυρηνικές πλατφόρμες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα σχέδιο πλοίου ισχύος 240 MW με SMR και μια πλατφόρμα παραγωγής υδρογόνου σε θαλάσσια εγκατάσταση. Και τα δύο έχουν λάβει προκαταρκτική έγκριση από τον ABS.

Η συνεργασία με την TerraPower ενισχύθηκε τον Μάρτιο, όταν υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης για την προμήθεια από την Hyundai κρίσιμων εξαρτημάτων για την πρώτη μονάδα Natrium. Οι αντιδραστήρες αυτού του τύπου ξεχωρίζουν για την υψηλή ενεργειακή απόδοση, τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την παραγωγή έως και 40% λιγότερων αποβλήτων σε σχέση με τους συμβατικούς. Ο διευθύνων σύμβουλος της TerraPower, Κρις Λεβέσκ, υπογράμμισε ότι η HD Hyundai, με την εμπειρία της στη ναυπηγική, αποτελεί βασικό κρίκο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της πυρηνικής ενέργειας.

Πέρα από τη Hyundai, ο Γκέιτς είχε επαφές και με άλλους κορεατικούς ομίλους. Με τον πρόεδρο της Samsung Electronics, Λι Τζε-γιονγκ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η συνεργασία τους με το Ίδρυμα Gates ξεκινά από το 2011, μέσω του προγράμματος Reinvent the Toilet, που στοχεύει σε λύσεις υγιεινής για αναπτυσσόμενες χώρες.

Συνάντηση υπήρξε και με τον πρόεδρο της SK Group, Τσόι Τάε-γουον, με επίκεντρο την ενέργεια και τα εμβόλια. Ο όμιλος έχει ήδη επενδύσει 250 εκατ. δολάρια στην TerraPower, κατέχοντας το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία. Ο Τσόι δήλωσε ότι η Κορέα μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην εμπορική αξιοποίηση των SMRs.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Γκέιτς συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ενέργεια και τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τις νέες πυρηνικές τεχνολογίες.

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